O BNG de Ferrol esixe a Mato que prorrogue o capítulo de investimentos do orzamento municipal

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, esixiu esta mañá ao goberno municipal de Angel Mato que prorrogue o capítulo de investimentos consignado nos orzamentos municipais do ano 2021 cuxa prórroga ten previsto abordar este martes a comisión de Facenda.

Pediu a Angel Mato que incorpore os investimentos consignados no orzamento do ano 2021 «por tratarse de compromisos adquiridos cos veciños e veciñas desta cidade. Por iso mesmo o goberno local debe levalos adiante durante este ano 2022.»

Lembrou que os investimentos consignados nos orzamentos municipais superaban os 22 millóns de euros «e o goberno municipal só consigna na prorroga 206.589,30 €«. Os investimentos consignados «deben ser executados o antes posíbel xa que sería un erro maiúsculo que por parte do goberno local non se desenvolvesen, tendo en conta que o contexto actual é un contexto circustancial produto da suspensión das regras fiscais de carácter estatal no que polo tanto non existen limitacións de gastos e polo tanto sería un erro que por parte do goberno municipal non se executasen eses investimentos que xa estaban consignados.»

A execución da partida consignada nos orzamentos municipais do ano 2021 para os investimentos significarían, cando menos, «un punto de inflexión na política económica desenvolvida neste Concello desde o ano 2012, que se caracterizou por recortar servizos públicos, recortar investimentos o que ten sumido aos veciños e veciñas desta cidade nunha política de austeridade económica que exclusivamente está beneficiando as grandes entidades financeiras e as empresas concesionarias que prestan servizos públicos neste Concello de maneira cada vez máis económica e en peores condicións para as persoas.»