El BNG acusa a la Xunta de complicidad con Monbús

Después de la acción realizada el lunes reivindicando un tren de cercanías del siglo XXI, el BNG denuncia que la empresa MONBUS acapara todos los diferentes servicios de transporte que la Xunta concesiona en la comarca de Ferrol. En este sentido, el diputado del BNG Paulo Ríos –responsable de movilidad dentro del grupo parlamentario- denunció este martes en Ferrol qué la Xunta “adxudicou á devandita empresa as liñas regulares de transporte de viaxeiros, transporte escolar, e transporte adaptado para persoas usuarias dos centros de día do Consorcio Galego, servizos prestados por diferentes departamentos da Xunta: mobilidade, educación e política social, o que delata unha política claramente dirixida a favorecer á empresa MONBUS”.

Según el diputado del BNG por la comarca Ramón Fernández “Mon” “en todos os casos existe un común denominador: a precarización do servizo e das condicións de traballo do persoal, incumprindo tanto a normativa laboral aplicábel como os propios pregos de concesión, incumprimentos reiterados e coñecidos que delatan a necesaria complicidade da Xunta”.

Con el objeto de analizar esta situación, los dos diputados nacionalistas se reunieron con los representantes de la CIG Transporte que acaban de presentar denuncia ante inspección de trabajo por causa de los incumplimientos de las condiciones de trabajo del personal. Los representantes sindicales trasladaron su preocupación por la implicación activa de la Xunta de Galicia en la constitución de facto de un monopolio en el sector a favor de la empresa MONBUS, que bien directamente o a través de pequeñas sociedades del grupo, gana cada año que pasa más y más concesiones, siempre en detrimento de las condiciones de trabajo del personal y de la calidad del propio servicio.

Los parlamentarios del BNG hicieron hincapié en la «reivindicación do transporte colectivo como un servizo público básico, que debe atender ás diferentes necesidades e realidades tanto sociais como territoriais, e se preguntan se a conivencia do PP e da Xunta coa inexistencia dun tren a altura do século XXI, non será outra das moitas mostras de favorecer os intereses da empresa MONBUS”.

A este respecto, el BNG presentará en el Parlamento Galego –asumiendo también la reivindicación de la plataforma de usuarios del transporte en nuestra comarca- diferentes iniciativas para solicitar la recuperación de líneas y la prestación de un servicio de calidad, así como para exigir que la Xunta fiscalice el correcto cumplimiento de la normativa laboral de aplicación.