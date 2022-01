El BNG pide se recuperen las clases de enseñanza para adultos en el «Concepción Arenal»

El jueves, día 27, irá a debate en la comisión de enseñanza del Parlamento Galego la problemática de la Enseñanza Secundaria para personas Adultas de la ciudad de Ferrol, una oferta lectiva que fue suprimida por la Xunta en el presente curso a pesar de la fuerte contestación social.

La dirección y la ANPA del centro «Concepción Arenal» mostraron una muy decidida voluntad de pelear por la recuperación de esta oferta educativa, ya que existe una demanda social importante, y de unas características muy particulares que no pueden atenderse de otra manera, destacando además el hecho de estar el centro «Concepción Arenal» situado en las cercanías de la estación de autobuses y de la estación de trenes, lo que facilitaba el acceso y las matrículas de muchas personas de toda la comarca. En la misma línea, mostraron también su voluntad de acercarse el próximo jueves al Parlamento de Galicia para presenciar el debate que va a tener lugar en la comisión.

En el encuentro mantenido entre la representación del BNG y la comunidad educativa del IES Concepción Arenal, el portavoz de Educación del BNG en el Parlamento Gallego, Manu Lourenzo, que estaba acompañado por el también parlamentario Ramón Fernández «Mon« y la responsable comarcal del BNG, Mercedes Tobio, señaló que, “o que está a padecer a comunidade educativa do IES Concepción Arenal non son senón as consecuencias do desmantelamento do ensino público que o Partido Popular está a levar adiante en todo o país. Na última década o PP suprimiu máis 2.500 profesores no ensino público ao tempo que bate o record de desvío de fondos públicos ao ensino privado. O PP volve cebarse cos servizos públicos de Ferrol e terán ao BNG en fronte”