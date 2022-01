A Deputación inicia a construción dunha pasarela sobre a vía do tren en Santa Icía, en Narón

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso realizou este xoves unha visita ás obras de construción dunha pasarela peonil na DP-5403 sobre a vía do tren na avenida Santa Icía, en Narón, que contan cun orzamento de 307.989,15 euros e que teñen o obxectivo mellorar a accesibilidade e crear un paso peonil seguro. Estivo acompañado pola alcaldesa, Marián Ferreiro, e varios membros da corporación municipal.

O presidente, que avaliou a marcha dos traballos, destacou que “esta pasarela responde a unha demanda veciñal e institucional de fai décadas e permitirá garantir unha maior seguridade viaria para os milleiros de transeúntes que pasan por enriba desta vía de tren”. Formoso manifestou a colaboración permanente do Concello e da cidadanía e agradeceu a esta última a “paciencia durante a espera e agora durante as molestias que poidan xurdir coas obras”.

Pola súa banda, a rexedora do municipio, Marián Ferreiro, agradeceu o investimento no municipio “porque nos permite levar a cabo unha mellora na accesibilidade que ata día de hoxe non existía, con todos os problemas que iso supoñía, sobre todo na contorna dun pavillón”. Tamén amosou a súa satisfacción pola boa sintonía entre o ente provincial e o Concello.

A actuación estase a levar a cabo na ponte existente sobre a liña ferroviaria de FEVE na avenida de Santa Icía, que permitía o tráfico rodado e peonil. Sen embargo, os peóns non tiñan as condicións de seguridade e accesibilidade necesarias, xa que se trataba dunha vía de dobre sentido de circulación que contaba cunhas beirarrúas estreitas, pouco accesibles por exemplo para as cadeiras de rodas o os carriños dos nenos pequenos.

Así pois, co obxectivo de eliminar este punto negro, está a construírse unha plataforma metálica paralela á ponte da DP-5403 para o tránsito peonil. Esta terá cunha lonxitude de 18 metros e un ancho de 2 metros e contará con iluminación ao longo do seu percorrido e rampas de acceso a ambos lados para garantir a accesibilidade de todas as persoas.

Dentro das actuacións tamén se procederá á demolición das beirarrúas existentes na ponte da DP-5403 e posterior fresado e rehabilitación do firme para mellorar o paso dos vehículos. As tarefas incluirán a reposición de servizos soterrados (iluminación pública, eléctrica…), substitución da baranda de protección existente por un pretil metálico para a contención de vehículos e reposición e colocación das marcas viarias horizontais e verticais.

A actuación manterá o trazado da vía existente e garantirá o acceso ás vivendas e garaxes da zona, así como as conexións con outros viais existentes. Mentres duren as obras produciranse cortes de tráfico na avenida Santa Icía, na rúa San Carlos e afección na zona de aparcamento na rúa María Mariño.