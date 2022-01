El gobierno de Ferrol reclama que la conexión entre Ferrol y A Coruña “debe ser unha prioridade”

Tras la llegada del AVE a Galicia, la conexión entre Ferrol y A Coruña “debe ser unha prioridade”, afirmaba este lunes en rueda de prensa el portavoz del gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Julián Reina, recordando que el gobierno local “ten marcada esta petición na súa axenda política con estudos”, al mismo tiempo que se lamentaba que la Xunta de Galicia “deixa isto para un segundo plano”, al destacar desde la administración autonómica “a conexión entre Ourense e Santiago, ou a de Vigo e Portugal” y criticando que cada vez que hablan del Eixo Atlántico “falan de A Coruña e non de Ferrol”.

Julián Reina criticaba que la Xunta de Galicia “pode presentar moitos pactos de Estado por Ferrol, pero logo esquece a cidade”, por lo que esto es “o que se ve o compromiso con Ferrol.”

Conexión de autobuses con A Coruña

Otro problema es el estado del transporte público en autobús entre Ferrol y A Coruña, donde, en los últimos días la Xunta de Galicia “soamente deu unha resposta polos medios de comunicación e non de maneira directa entre administración.”

En este problema “é importante escoitar os usuarios do servizo, porque son os que quedan parados cando non acertamos nas propostas”, por lo que es necesario “facer unha análise e reivindicar a solución do problema.”

El POS de 2022 será destinado a la zona rural

Julián Reina comentaba que el POS 2022 de la Deputación de A Coruña será destinado íntegramente a la zona rural. En los últimos días la concejala de Servicios, Ana Lamas estuvo reunida con la Agrupación de Vecinos de la Zona Rural para hablar de este tema.

El objetivo del gobierno municipal es “diversificar os proxectos”, con inversiones en el aglomerado de la carretera de Lago, reforma de la pista polideportiva de A Cabana, aglomerado de accesos para Covas, reparación de parques infantiles en Doniños o Esmelle, además de ampliación de las carreteras provinciales, todo ello con un importe de 650.000 euros, por lo que ahora debe ser el pleno del Concello de Ferrol quien autorice estas inversiones.

Situación del Entroido

En los últimos días hay polémica con la celebración del Entroido de Ferrol. En un primer momento “había consenso polo aplazamento” con las comparsas, pero ahora parece que se quieren celebrar en la fecha original, tras «unha comunicación que recibimos nesta fin de semana e no Concello no queremos ser un problema”, afirmaba Julián Reina.

Lo único que solicitan desde el Concello de Ferrol es que el Entroido pueda cumplir con toda la normativa sanitaria que exige la Xunta de Galicia.

Convenio del Estadio de A Malata con el Racing de Ferrol

Julián Reina era preguntado por la situación del convenio del Estadio de A Malata con el Racing de Ferrol, en un tema que no va a ser llevado al pleno ordinario del mes de enero, al “non estar finalizado o expediente”, afirmaba Julián Reina.

Desde el gobierno municipal alegan que ha sido “un problema loxístico” que impide que pueda ser llevado a debate plenario este jueves, pero no descartan que se pueda debatir en la sesión plenaria extraordinaria que tendrá lugar en los primeros días de febrero, al mismo tiempo que las inversiones del POS.