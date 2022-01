La Policía Nacional advierte de una estafa cometida usando el nombre de una gran empresa de suministro de electricidad

La Policía Nacional advierte de una modalidad delictiva que está afectando a numerosos ciudadanos en Ferrol.

En todos los casos, el modus operandi ha sido el mismo: la víctima recibe de su empresa suministradora de energía un correo electrónico con el formato, logos y apariencia de la empresa verdadera; informando que se había producido un error a favor de la víctima en la facturación mensual.

En dicho correo electrónico, se informa que para proceder a la devolución de lo cobrado de más, el perjudicado ha de conectarse a la página de la empresa mediante un enlace proporcionado en el propio correo.

Al abrir el citado enlace, los autores de la estafa redirigen a la víctima a una página web de similares características a la original de la empresa suplantada, solicitando datos como nuestro nombre, DNI y sobre todo datos de alguna tarjeta de crédito o algún medio de pago para extraernos el monto de la operación. En ocasiones se llega a informar al damnificado que recibirá un mensaje de texto en su teléfono móvil que también deberá introducir, disponiendo los autores desde este momento de todos los elementos necesarios para la ejecución de la estafa.

Consejos de seguridad en la Red

1. Nunca ofrezca datos personales o bancarios por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza, y asegúrese de que la dirección de la web se corresponde con la real y que ésta comienza por https (fíjese que no falte esa “S” al final). Han de comprobarse para no ser víctima de phising y recuerde que su banco nunca le pedirá esos datos por correo electrónico; no dudando en contactar con el servicio oficial de atención al cliente de la mercantil en cuestión.

2. No desestime las medidas de seguridad para mantener su perfil privado. Utilice contraseñas “de calidad” (con letras, números y otros caracteres), y cámbielas periódicamente… Al pensar en “la pregunta secreta”, si es muy evidente, puede que esté dejando una puerta abierta a sus cuentas de correo electrónico y perfiles sociales.

3. Adquiera un buen producto antivirus y actualícelo con regularidad. Analice los enlaces antes de pinchar en ellos y no descargue archivos de fuentes no fiables. También debe actualizar el sistema operativo según las recomendaciones del fabricante o distribuidor para optimizar su seguridad.

4. No olvide que si utiliza software pirata puede poner en peligro su sistema y se arriesga a ser infectado por algún tipo de virus. Al descargar aplicaciones para su smartphone hágalo desde los sitios oficiales para evitar que el programa haya sido modificado o alterado con algún tipo de malware o código malicioso.

5. Ponga sus datos a salvo y realice periódicamente copias de seguridad de su sistema. Así podrá recuperar sus documentos en caso de ser infectado por un virus que, como en el caso del ransomware, provoca el cifrado de los archivos y en el que los ciberdelincuentes piden un rescate para liberarlos.

6. Piense a quién le envía datos relativos a su intimidad y nunca reenvíe las fotos e imágenes que otras personas puedan mandarle. Difundir este tipo de material sin consentimiento de la persona afectada puede constituir un delito.

7. Desconfíe de aquellos contactos a los que sólo conoce a través de la red y le piden que envíe imágenes privadas con la excusa de un juego sexual, porque podría ser víctima de extorsión.

8. Para evitar los fraudes telefónicos, controle sus facturas, compruebe los números a los que ha llamado y que el gasto facturado se corresponde con las comunicaciones realizadas. Desconfíe cuando le ofrezcan “regalos” sustanciosos y, para recibirlos, tiene que llamar por teléfono a prefijos de tarificación adicional.

9. Internet es una herramienta de enorme utilidad, también para los más pequeños. Ayúdeles a navegar, enséñeles los peligros con los que se pueden topar e instale alguna aplicación de control parental. No permita que envíen sus fotos o cualquier otra información sobre ellos sin su autorización.

10. Desconfíe de ofertas, proposiciones y chollos que le ofrece cualquier desconocido en la red, su intención puede ser estafarle empleando ese gancho.

11. Conectarse a una WiFi puede ser muy cómodo cuando nos encontramos fuera de casa. Pero debemos saber que lo que se transmite a través de esas conexiones públicas resulta muy fácil de capturar para los ciberdelincuentes.

12. No abra mensajes de correo electrónico si no conoce al remitente. Por otro lado, si recibe un mensaje de un contacto conocido que dice encontrarse en el extranjero y que, debido a un problema, no puede contactar con usted de otra forma y necesita que le envíe dinero rápido, verifique su autenticidad antes de hacerlo. Podría tratarse de una estafa.