Axenda deste «finde» en Narón

Venres 28 de xaneiro de 2022

Actividade: Último verán en Santa Cristina Hora: 20.30 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Teatro do Noroeste estrea en Narón esta peza, enmarcada no xénero do drama e que conta a historia dun rapaz de 12 anos que en 1960 pasou o seu último verán na praia de Santa Cristina, preto da cidade na que reside. As entradas dispoñibles ata completar a capacidade do Pazo poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Sábado 29 de xaneiro de 2022

Actividade: Último verán en Santa Cristina Hora: 20.00 Lugar: Pazo da Cultura