126 nuevos marineros de la Armada juraron Bandera este sábado en la ESENGRA, en Ferrol

El recinto de la Escuela se encontraba engalanado en una jornada y contaba con la presencia de cerca de cuatrocientos familiares y amigos de los nuevos marineros, acto desarrollado bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la COVID-19

En el muelle frente a la sala de Armas se encontraba atracada, con engalanado, la fragata F-105 «Méndez Núñez»-F-104.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos, escuadra de gastadores de la ESENGRA, y la Unidad de Música del Tercio del Norte al mando del Jefe de Instrucción de la Escuela, el CC Alberto Font.

A las doce menos veinte de la mañana se incorporaron las Banderas Nacionales de la Esengra y de la «Antonio de Escaño» al Batallón, entregadas en el año 2008 por la Reina Sofía, a las que se le rindieron los honores de ordenanza.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; la subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio E. Abalde Alonso; y el delegado del ministerio de Defensa en Galicia, coronel del Ejército de Tierra Antonio Bernal.

Asimismo asistían al acto el Comandante- Director de la Escaño, CN Manuel Aguirre González; el Jefe de la Inspección de Construcciones del Arsenal, CN Santiago García; coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz; Intendente de Ferrol, coronel Francisco Javier Delgado; Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, CN Gonzalo Leira Neira; Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, CF José M. Faraldo; el coronel de IM José Luís Torres, y el nuevo comisario jefe de la Policía Nacional Javier M. Loresecha Roldan.

A las 12 horas, con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez , que fue recibido por el CA Alfonso Delgado Moreno y el Comandante-Director de la Esengra, Capitán de Navío Francisco Javier Vázquez Sanz, al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la «marcha de Infantes», pasando seguidamente revista a las Fuerzas.

Seguidamente todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Eran las doce y cuarto de la mañana cuando se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director de la ESENGRA pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el capellán castrense, Jorge Amado rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 126 marinos desfilaron, uno por uno, ante la Enseña Patria, bajando la cabeza ante ellas y no realizando el tradicional beso por las medidas sanitarias adoptadas, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad del Tercio del Norte.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la bandera y el sable que portaba el Comandante de la «ESENGRA» mientras la Unidad de Música interpretaba la tradicional «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma)

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA ESENGRA

A continuación el comandante-director de la Escuela ESENGRA, Capitán de Navío Francisco Javier Vázquez Sanz, se dirigió a todos los presentes, con unas emotivas palabras en las que en primer lugar agradeció la presencia del Almirante Jefe de Personal y resto de autoridades presentes «en este acto tan importante para esta Escuela y la Armada en unas circunstancias tan singulares. Así mismo, quiero tener un emocionado recuerdo de todas las víctimas de la pandemia y sus allegados. Hoy estarán especialmente presentes en nosotros en el Acto de Homenaje a los Caídos».

Compromiso, tradición y simbolismo

«Hoy formamos en esta explanada de la Estación Naval de La Graña, luciendo nuestras mejores galas para celebrar el acto más solemne y trascendente en la vida de todo militar: su Juramento o Promesa ante la Bandera.

El Juramento o Promesa ante la bandera, es un acto que aúna compromiso, tradición y simbolismo.

Compromiso con la Patria, pues ponéis por testigo a Dios o a vuestro honor, con una exigencia individual a lo que es un esfuerzo colectivo.

Tradición, porque os unís hoy a la gloriosa historia de una nación, escrita por quienes como vosotros hoy, juraron esta misma bandera y cumplieron fielmente su juramento, empeñado su vida hasta sus últimas consecuencias.

Y simbolismo, porque besáis hoy la bandera de España, bandera tejida con los sueños de los millones de españoles que confían en nosotros para cumplir con el deber que constitucionalmente se nos ha encomendado».

La adaptación a la milicia

«Hace apenas tres meses dabais ilusionados vuestros primeros pasos en esta Escuela. Somos conscientes de que esta primera fase es dura y exigente pues la adaptación a la milicia requiere de un gran esfuerzo.

La situación generada por la pandemia ha sido un reto adicional para vuestra formación. Virtudes militares como disciplina y compañerismos han sido y son esenciales para afrontar este reto colectivo que vive España.

En poco tiempo con la ayuda de vuestros mandos, habéis interiorizado nuestros valores y virtudes, porque como escribió Calderón de la Barca:

“Aquí la más principal hazaña es obedecer, /y el modo cómo ha de ser es ni pedir ni rehusar».

En 400 años de historia de España nadie ha descrito de un modo más sublime la esencia del militar. Hoy os incorporáis a esta religión de hombres honrados donde virtudes y valores como la lealtad, sacrificio o humildad, constituyen ya parte de vuestra esencia y permanecerán a lo largo de toda vuestra vida».

Un futuro lleno de oportunidades

«Como marinos que somos estamos íntimamente ligados a la mar. Con los años este vínculo es tan sólido que hace de vocación algo genuino; pues es en la mar donde verdaderamente disfrutaréis de ser marinos de España.

Hoy la Armada os ofrece un futuro lleno de oportunidades; es una institución moderna y en constante evolución.

Cuenta con los buques más avanzados del mundo,como la fragata «Méndez Núñez» atracada frente a nosotros como referente del ilusionante futuro que os espera.

Comenzareis en breve vuestra fase de formación específica, fase donde alcanzareis las aptitudes necesarias para incorporaros con eficacia y solvencia a los buques de la Flota, razón de ser de la Armada.

Mantened siempre la ilusión en esta fase de vuestra vida militar que estáis comenzando porque os colmará de satisfacciones, no lo dudéis. Tened siempre presente el día de hoy, el de vuestro juramento ante la bandera, que os servirá de apoyo en vuestros momentos de flaqueza, y os imprimirá la energía necesaria para seguir adelante al servicio de España».

Reconocimiento a las familias

«Para concluir me gustaría dirigirme ahora a vuestras familias. Las familias son las que soportan de forma abnegada las ausencias que nos impone nuestra profesión, lasque siempre tienen una palabra de ánimo, las que, en definitiva, encarnan más plenamente los valores y virtudes de la Armada.

Podéis estar muy orgullosos de ellos. Lo han hecho muy bien en estos meses con un alto grado de compromiso y superación ante unas circunstancias muy complejas».

El CN Francisco Javier Vázquez Sanz finalizó sus palabras pidiendo «a nuestra Patrona la Virgen del Carmen que os ayude a manteneros leales al compromiso que acabáis de adquirir, y que os guíe en esta nueva singladura que ahora comienza».

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria”.

El almirante Antonio Piñeiro y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…” «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz”…. El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.



Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades.