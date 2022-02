El Concello de Ferrol y Famyc ponen en marcha la próxima semana ‘Hoxe Falamos’

El Concello de Ferrol va a poner en marcha a partir de la próxima semana ‘Hoxe Falamos’, un nuevo programa dirigido a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores del municipio. En este caso, tal y como presentó esta mañana la concejala de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, acompañada por la responsable de la Fundación de ayuda a mayores y sus cuidadores (Famyc), Marta Araoz, se trata de un plan para “acompañar a las personas mayores de la ciudad como herramienta para luchar contra un posible sentimiento de soledad”.

La edil explicó tras dar cuenta en la comisión de área celebrada esta mañana que se trata de “llegar” a aquellos vecinos de mayor edad que por vivir solos o por otras razones pasan tiempo sin compañía y “deseen compartir parte de su tiempo con alguien que le acompañe en determinados momentos y se interese por su estado”. Ferrol es una ciudad “muy envejecida”, recordó Martínez Montero, y desde el Concello “estamos haciendo un importante esfuerzo para impulsar medidas que mejoren el día a día de las personas mayores y su bienestar”, como es el caso de los programas de envejecimiento activo en los parques biosaludables de la ciudad o el plan ‘Andainas Naturais’, puesto en marcha el pasado año con el fin de que los mayores conozcan su entorno.

En este caso, indicó, una veintena de voluntarios de Famyc en colaboración con la Oficina de Voluntariado del Concello de Ferrol y las Unidades Básicas municipales desarrollarán el plan, que se estima que llegue a un mínimo de 140 usuarios. Se trata de la “primera vez que se pone en marcha un programa de estas características en la ciudad”, dijo la concejala, “es un proyecto piloto que estamos seguros que tendrá muy buena acogida”.

Las personas mayores que se sientan vulnerables y deseen recibir este servicio pueden ponerse en contacto con su asociación de vecinos —a las que el Concello envió un escrito con los detalles del programa y solicitando su colaboración— o llamar la Famyc en los números de teléfono 981 352 277 y 679 843 665. Se le asignará un voluntario que le llamará para hablar a diario, a la hora acordada entre ambos. En caso de no responder a la primera se insistirá dos veces más y si no contesta al voluntario avisará a familiares o al servicios de emergencia en caso de no tener red de apoyo en la ciudad. Cada voluntario asignado podrá también en función de su disponibilidad acompañar presencialmente a la persona mayor.

Abierto a nuevos “ángeles”

El programa está abierto a nuevos voluntarios desde los 18 años de edad, vecinos de Ferrol que deseen dedicar un tiempo a las personas mayores que se sienten solas, tal y como explicó esta mañana a fundadora de Famyc. “Buscamos ángeles«, dijo, “personas con algo de tiempo libre que puedan atender a los que nos cuidaron hace tiempo”. Los interesados en hacer estas llamadas diarias y posibles acompañamientos, tanto chicos como personas de edad, los denominados ‘ángeles’, tal y como dijo Araoz, pueden también llamar a Famyc (981 352 273 y 679 843 665).

La fundadora agradeció a la concejala su “sensibilidad” ante los temas relacionados con el bienestar social de las personas mayores y su “disponibilidad” a la hora de “impulsar proyectos de este tipo”.