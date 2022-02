O BNG lamenta que se «tape as vergonzas» do Mercado de Recimil sin acometer a súa rehabilitación

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG no concello de Ferrol, acusou na mañá deste sábado ao goberno local de desentenderse do acordo para a rehabilitación do mercado de Recimil e lamentou que a única medida tomada polo goberno de Angel Mato sexa colocar unhas lonas para ocultar o seu estado. Angel Mato prefire tapar as suas vergonzas con fotos bonitas en vez de executar a partida orzamentaria para a recupe- ración deste mercado municipal.

Iván Rivas considera que o goberno municipal demostra que está máis preocupado polas apariencias que por buscar unha solución para recuperar e revitalizar este mercado. Angel Mato debe pensar que se un problema non se ve, non existe cando o que debería facer é desenvolver o proxecto e iniciar de inmediato as obras para a recuperación do mercado de Recimil incluido nos orzamentos municipais tras o acordo alcanzado co BNG.

O portavoz nacionalista lembra ao goberno local que o acordo asinado co BNG non era colocar unhas lonas decoradas no mercado de Recimil senón que incidía na necesidade de acometer a recuperación e rehabilitación do mercado de Recimil, unha partida económica de 900.000 € que permitirá mellorar a diversificación dun barrio que é crucial para esta cidade, porque o futuro urbano de Ferrol pasa por un barrio como este: público e situado no corazón do concello.

O BNG considera que este tipo de actuacións de maquillaxe, que mesmo incumpren a ordenanza municipal de normalización lingüística, non son o camiño que debe tomar o goberno local se queremos dotar a cidade dunhas infraestruturas adecuadas que permitan dinamizala e xerar novas oportunidades de desenvolvemento económico