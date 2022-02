El Valdetires Ferrol regresa con victoria ante la AD Mioño

Tras unos últimos días de suspensiones de partidos por casos de covid-19 en sus rivales, el Valdetires Ferrol regresaba a la pista y lo hacía con una importante victoria por 2-4 en su visita a la AD Mioño, en la 14º jornada de la Segunda División, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón Portus Amanus (Castro Urdiales).

Las ferrolanas empezaban realizando un juego serio desde los primeros minutos, a pesar de contar con pocas rotaciones, al sumarse la importante baja de Diana para este partido, aunque conseguían ponerse por delante a los dos minutos gracias a un gol de Sheila.

Con este 0-1, el Valdetires Ferrol controlaba el balón sobre la pista, elaborando en su juego y, gracias a esto, poco tardaban en ampliar distancias al hacer Erika el segundo tanto. Las ferrolanas sabían que tenían que dosificarse sobre la pista, consiguiendo hacer posesiones largas para que el cronómetro corriera en el marcador, consiguiendo llegar con este 0-2 al descanso.

Tras la reanudación las ferrolanas seguían llevando el peso con su buen juego colectivo, consiguiendo llevar el partido más a su terreno en el minuto 29, cuando Susi se sumaba a la lista de goleadoras con el 0-3.

Las cántabras tenían que reaccionar y en el minuto 34 sacaban a la portera-jugadora sobre la pista, pero las jugadoras del Valdetires Ferrol seguían realizando un buen juego en labores defensivas, aunque a los dos minutos María del Carmen recortaba distancias con el 1-3.

No había nervios sobre la pista para las ferrolanas, tenían dos goles de renta que sabían aprovechar, siguiendo haciendo peligro al ataque, consiguiendo que las locales cometiesen un penalti a Erika. Carol tenía una buena oportunidad para dejar el partido encarrilado y no lo desaprovechaba, anotando la pena máxima y subiendo el 1-4 al marcador. Quedaba poco tiempo y la AD Mioño no bajaba los brazos, porque a falta de diez segundos aprovechaban una de las últimas ocasiones que tenían para maquillar el resultado y dejarlo en el definitivo 2-4.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 26 puntos, en el 4º puesto de la tabla. El próximo sábado, aprovechando el fin de semana de descanso en la competición, las ferrolanas recuperarán uno de sus partidos aplazados, visitando al Viaxes Amarelle, a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón Novo Mesoiro (A Coruña).

AD Mioño: Raquel, Lorena, María del Carmen, Paula, Sandra – también jugaron – Andrea, Carolina, Laura y Natalia.

Valdetires Ferrol: Andrea, Sheila, Carol, Susi, Lucía – también jugó – Erika.

Árbitros: Héctor Falagan Díaz y Luis Navamuel Fernández, junto con Raquel González Fernández como árbitro asistente (Comité cántabro). Amonestaron a las visitantes Carol y Erika.

Goles: 0-1 Sheila min.2, 0-2 Erika min.7, 0-3 Susi min.28, 1-3 María del Carmen min.36, 1-4 Carol (penalti) min.38, 2-4 Lorena min.39.

Pabellón: Portus Amanus (Castro Urdiales, Cantabria).