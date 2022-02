El Concello de Ferrol propone para adjudicación la reurbanización de la calle Pardo Baixo

Empieza la semana municipal en el Concello de Ferrol con una mesa de contratación en la que se ha propuesto para adjudicación la reurbanización de la calle Pardo Baixo, con un importe de 525.000 euros, tal y como confirmaba este lunes en rueda de prensa el portavoz del gobierno y concejal de Urbanismo, Julián Reina.

Esta propuesta “é unha mostra do modelo de cidade do goberno local”, con el objetivo de “buscar a dinamización económica, principalmente da hostelería.”

El pasado viernes el gobierno municipal mantenía una reunión con los hosteleros “para consensuar as obras e o operativo, para minimizar os inconvintes”, con acuerdo entre todas las partes para “facer as obras canto antes”, por lo que esperan poder iniciar las obras en marzo y se estima que duren unos cinco meses.

Este lunes también se ha firmado el acta de traza de planta para la remodelación de la plaza del Doutor Iglesia Parga, en Esteiro, con un inicio de obras que se estima que puedan empezar la próxima semana.

Acuerdos de la junta de portavoces

El pasado viernes tenía lugar una junta de portavoces, en la cual todos los grupos municipales acordaron iniciar el expediente para conceder la Medalla de Plata de la ciudad a la profesora y poeta andaluza e hija adoptiva, Julia Uceda. A este expediente se podrán unir todas las personas y entidades que lo deseen.

El Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la ciencia, será dedicado a la maestra e investigadora Ángela Ruiz Robles, fallecida en Ferrol en 1975 y que tendrá lugar el 11 de febrero, como también acordaron que el Galardón del 8M, en el Día Internacional de la Mujer, será concedido a título póstumo a la política ferrolana Paloma Rodríguez.

Convenio del Estadio de A Malata

Al pleno extraordinario de este lunes no irá finalmente el convenio entre el Concello de Ferrol y el Racing de Ferrol para la cesión y los usos del Estadio de A Malata. Julián Reina confirmaba que el expediente administrativo “todavía non está rematado”, aunque espera que a lo largo de este mes pueda estar listo, porque para la administración local “é importante que esté todo correcto”, aunque se lamentaba que los “trámites administrativos non van o mesmo ritmo que os deportivos.”

Borrador de los presupuestos municipales de 2022

El portavoz del gobierno municipal también confirmaba que se está trabajando en el borrador de los presupuestos municipales de 2022, esperando “poder presentalo pronto”, marcándose como objetivo el primer trimestre de este año.