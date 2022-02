Curso de Soldadura TIG dirixido a persoas desempregadas de Narón

O Concello de Narón abrirá este martes, día 8 de febrero, o prazo de inscrición nun curso de Soldadura TIG do Programa Municipal de Formación.

A acción formativa diríxese a persoas maiores de 18 anos, desempregadas e empadroadas no Concello de Narón, tal e como recordou a concelleira de Formación, Natalia Hermida, que incidiu en que para poder realizar o curso é preciso dispoñer da acreditación da formación básica en Prevención de riscos laborais (60 horas, válido para o sector do metal), debendo presentar unha copia do diploma ou certificación do mesmo coa solicitude.

As inscricións poderán tramitarse dende o citado martes, ás 8.30 horas ata o 15 de febreiro ás 13.30 horas. O curso dispón dun total de oito prazas e para a selección do alumnado, as persoas que cumpran os requisitos serán chamadas para realizar unha entrevista.

A acción formativa consta dun total de 100 horas que se impartirán no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara. As sesións iniciaranse o 3 de marzo e rematarán o 6 de abril. As clases en aula serán de luns a venres entre as 16.00 e as 20.00 horas.

Fundamentos do procedemento TIG; electrodos, características, selección, afiado; técnicas de soldeo TIG aplicadas a cada tipo de xunta e posición; soldabilidade dos aceiros inoxidables, aceiro ó carbono, aluminio e cuproníquel e soldeo TIG con corrente continua de polaridade directa e inversa e xeradores de alta frecuencia son os contidos que se abordarán no curso.

As inscricións poden realizarse no Rexistro Xeral do Concello, de luns a venres entre as 8.30 e as 13.30 horas, na Sede Electrónica do Concello ou a través dos restantes medios contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para recibir máis información pódese consultar a páxina web do Concello, a Sede Electrónica de Narón ou chamar ó número de teléfono 981 337 700 (extensións: 1108 e 1109)