El Auditorio de Ferrol acoge este sábado el Concierto del 50º Aniversario del 10 de marzo

Este año 2022 se cumple el 50º aniversario del 10 de marzo de 1972, con un amplio programa de actos. El primero de ellos tendrá lugar este sábado, en el Auditorio de Ferrol, a las 20:30 horas, con un concierto organizada por el Concello de Ferrol, contando con la colaboración de la Asociación Cultural Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática y que ha sido presentado este martes en el Palacio Municipal.

El concejal de Cultura, Antonio Golpe recordaba que el 10 de marzo “é unha data clave para Ferrol, na loita polos dereitos”, recordando que en los hechos de 1972 “estaban as asociacións, os sindicatos ou a Universidade” y transcurridos estos 50 años “non se perden ningún dos seus principios”.

Iniciativas como este concierto “axudan a non olvidar o esforzo destas persoas que contribuiron a consolidación da democracia.”

Las invitaciones gratuitas ya están disponibles en la taquilla del Teatro Jofre, mientras que el día del evento, el sábado 12, podrán ser retiradas las que queden en el Auditorio de Ferrol.

Juan Durán: “É unha composición potente, coma na España de 1972”

Este concierto estará dirigido por el compositor Juan Durán, el cual reconocía que era “unha horna” poder ser elegido por Rafael Pillado para poder realizar esta obra, en la que se estrenará la composición ‘Ferrol 1972’ con un quinteto de viento metal, un piano y tres percusionistas, con una duración de diez minutos.

Cuando se habla del movimiento obrero “a música e o movemento ten que ver co ritmo e a acción”, afirmaba el compositor. Lo primero que realizó fue “buscar unha plantilla que lle dera sonoridade, con algo máis oscuro e forte”, y la fusión de piano, percusión y viento metal “é unha composición potente, en branco e negro, coma na España de 1972.”

Al mismo tiempo, Juan Durán quería agradecer a todos los músicos que participarán en este concierto su disponibilidad.

José Alén: “Los hechos se plasman en un soporte nunca hecho antes”

El representante de la comisión organizadora, José Alén quería agradecer al Concello de Ferrol “su cariño por su colaboración desde que le presentamos este proyecto hace un año”, como también al compositor Juan Durán “por su acogida por parte de las entidades organizadoras”, plasmando los hechos del 10 de marzo “en un soporte nunca hecho antes”, al ser la primera vez que un músico acoge esta iniciativa.

La importante de la conmemoración del 50 aniversario “va más allá de la lucha, porque rebasa el ámbito de Ferrol, Galicia y España”, porque todo lo sucedido “repercute en todo lo sucedido después de 1972”, en la lucha del convenio colectivo y del trabajo, reconociendo que a día de hoy “no le damos importancia al convenio colectivo.”

Rafael Pillado: “Hoxe é un día de ledicia”

El representante de la Asociación Cultural Fuco Buxán y Memoria Histórica Democrática, Rafael Pillado, se sumaba a los agradecimientos al Concello de Ferrol por acoger el evento, siendo este martes “un día de ledicia.”

El histórico sindicalista quería recordar que en estos últimos años “fóronse moitos que armaron o movemento obreiro e que estarían encantados de estar hoxe aquí, como no concerto” y algunos de ellos “quedaron no camiño por culpa dun inimigo invisible como é o amianto”, a consecuencia del cáncer al estar durante muchos años expuestos, una enfermedad contra la que está luchando el propio Rafael Pillado, tal y como daba a conocer hace una semana en sus redes sociales.

Esta celebración del 50º aniversario “non é so para mirar o pasado para ver o que fixemos”, sino también para los trabajadores actuales “que viven co seu traballo e esforzo, viven condicións de vida e traballo moi penosas”, por lo que las nuevas generaciones “teñen que rearmarse e non tragar todo o que lle boten.”

La diferencia entre 1972 y la actualidad “é que non hai dictadura e agora hai unha democracia, co sacrificio e morte de moitas persoas, aínda que esta sexa deforme”, recordando que en la dictatura poder juntar a los trabajadores “era moi difícil”, pero hablar del convenio colectivo “era importante para todos”, consiguiendo también el apoyo de otros sectores de la ciudad que se fueron incorporando a la lucha.

Rafael Pillado también quería recordar los hechos que sucedieron en 1972, tras lo sucedido el 10 de marzo, recordando que en el mes de junio se detenía en Madrid a toda la coordinadora de Comisiones Obreras “que facían a estratexia”, lo que provocó que en el mes de septiembre se convocara otra gran movilización en Vigo “con miles de traballadores”, pero, a diferencia de lo sucedido en Ferrol “o réxime non quería mortos, porque en Ferrol tiveran un alto custe político.”

Estos hechos del 10 de marzo también tuvieron su influencia en el mundo sindical a nivel nacional, al rememorar Rafael Pillado sus visitas a Madrid como representante gallego para reunirse con la coordinadora de Comisiones Obreras. Antes de esta fecha “a miña voz era moi cativa e non me escoitaban e así se interpretaba o papel dos galegos no Estado” y tras todo lo sucedido “se recupera a dignidade de Galicia e a nosa voz en Comisiones Obreras cambia radicalmente.”