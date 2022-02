Ferrol en Común da a conocer la inquietud de los trabajadores del Pabellón de A Malata por su posible traslado a la Casa do Deporte

Varios trabajadores municipales del Pabellón de A Malata podrían ser trasladados próximamente a la Casa do Deporte, en Caranza, tal y como daba a conocer este miércoles en rueda de prensa el concejal de Ferrol en Común, Suso Basterrechea.

La noticia les llegaba ayer tras la presencia de varios sindicatos queriendo hablar con los grupos municipales de la oposición para hacerles llegar este problema.

Suso Basterrechea se mostraba sorprendido porque “non sabemos cales son os plans do goberno”, aunque ya han podido comprobar que este traslado “é un proxecto avanzado, porque hai consultas á área de Persoal para preguntar se se pode facer.”

Al mismo tiempo, el concejal criticaba al gobierno municipal por la falta de comisiones informativas en el área de Cultura y Deportes “porque témonos que enterar disto polos sindicatos e non polo goberno municipal.”

En el área de Deportes “é inevitable poder aumentar os servizos”, recordando la postura de su formación de la “defensa da xestión pública das instalacións”, mostrando su preocupación de que este traslado se deba a una posterior contratación de una empresa privada para prestar este servicio en el Pabellón de A Malata.

Retorno de los ‘Domingos á Escena’

El otro tema del que hablaba Suso Basterrechea era sobre el ciclo de teatro ‘Domingos á Escena´ que se celebraba en el Centro Cívico de Caranza. Este ciclo “nace na época de Bonifacio Borreiros” y desde aquella tuvo continuidad con el paso de los diversos gobiernos municipales que hubo en Ferrol “salvo algún bache”, pero siempre “cunha gran asistencia, dándolle uso a instalación cunha actividade regular, que se suma a todo o que fai a Asociación de Veciños de Caranza.”

El concejal pedía que se retome este ciclo de teatro “xa que a covid-19 non é escusa”, tras recuperarse los aforos en los espectáculos culturales ya hace bastantes semanas, lo cual se suma también a la queja de los artistas locales “de non poder utilizar as instalacións municipais” para realizar sus ensayos y espectáculos.