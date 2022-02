El PP insiste en la necesidad de que el Gobierno central se implique para que Navantia-Ferrol sea competitiva

La diputada del Grupo Popular Teresa Egerique incidió este jueves en el Parlamento gallego “en la necesidad de poner en marcha el proyecto, que cuenta con un gran consenso técnico, social y político en Ferrol y que supondrá que el astillero de Navantia sea competitivo, que consiste en el encargo por parte del Gobierno central de la construcción de un buque de acción marítima para la Armada Española, iniciar lo antes posible la construcción de las fragatas F-110, agilizar el proceso de modernización del

astillero e impulsar el área de turbinas para el diseño y comercialización de nuevos productos destinados a energías renovables.

En el debate de una proposición no de ley del BNG sobre la creación del centro de reparaciones en Navantia, Teresa Egerique señaló que “un pequeño apaño no va a solucionar el gran problema que atraviesa el astillero ferrolano, ni la situación de parálisis que vive por causa del Gobierno socialista”. “Las

reparaciones son una línea de negocio más, que apoyamos pero conscientes de que no va a sustituir a la fabricación de barcos”, apuntó.

La diputada popular consideró que “es el momento de actuar y de implicarse, tanto desde sus partidos políticos como desde las diputaciones y ayuntamientos de la comarca, para solucionar esta crisis económica, laboral y demográfica que sufre desde hace décadas Ferrolterra y exigir las actuaciones necesarias del Gobierno del Estado”. Así, señaló que “necesitamos que desbloqueen las inversiones y que se ponga en marcha el proyecto de transformación del astillero en unos plazos razonables”.

PACTO DE ESTADO

En este sentido, Egerique recordó que la Xunta inició el pasado año un proceso de diálogo entre los principales agentes económicos y sociales presentes en la comarca. El resultado fue la firma de un Pacto de Estado por Ferrol fruto de consenso entre instituciones, agentes económicos y sociales, y el tejido empresarial. “La Xunta actuará dentro de sus competencias, pero no puede haber un Pacto de Estado sin el Estado, y, lamentablemente, un año después seguimos esperando la respuesta del Gobierno socialista”, dijo.

“Desde que la Administración socialista tomó el mando de Navantia, fueron incapaces de captar nuevas inversiones, se perdieron sucesivos contratos

internacionales millonarios, se negaron la contratación a la construcción de un buque puente y se retrasaron sine die los proyectos en marcha por el Gobierno

de Mariano Rajoy de las fragatas F-110”, criticó la diputada popular.