Trípticos e renovación da sinalización do Camiño Vello a Santo André de Teixido, Narón

O Concello de Narón, a través da Concellería de Turismo que dirixe a edil Natalia Hermida, editou 2.200 trípticos informativos sobre o Camiño Vello a Santo André de Teixido, unha ruta milenaria cuxo tramo naronés parte do mosteiro de San Martiño de Xuvia, na parroquia do Couto.

A edil explicou que a información se ofrece en galego, castelán e inglés e destaca os puntos de interese do citado trazado. “Trátase dunha ruta moi transitada ó longo do ano nos seus 12,5 quilómetros ó seu paso por Narón e na que tamén instalamos a finais do pasado ano paneis informativos e incorporamos dezaseis novas balizas de granito coa icona dos peixes, co obxectivo de mellorar a sinalización de dirección da ruta para os camiñantes. Ademais, actuouse sobre outras balizas que se atopaban en mal estado, ó tempo que se retiraron os paneis informativos anteriores”, explicou Natalia Hermida.

A concelleira indicou que “nos paneis pódese obter información sobre recursos patrimoniais de Narón, ao tempo que unha orientación sobre o tramo do Camiño a Santo André”

Os cinco paneis informativos instalados están xunto ó mosteiro de San Martiño de Xuvia (O Couto), e nas inmediacións do Castro de Sequeiro (San Xiao), o Pazo Libunca (Castro), a Feira do Trece (Sedes) e o último que anuncia o final do tramo de Narón, no límite con Valdoviño.

“Os paneis dispoñen de audioguías, ós que se accede a través dos correspondentes códigos QR, tamén en tres idiomas, e que ofrecen información da ruta”, apuntou Hermida. Os códigos QR tamén figuran nos trípticos informativos, ofrecendo a posibilidade de ver a ruta a través da aplicación Wikiloc, wikiloc.com, coñecer máis polo miudo os puntos de interese da ruta turismo.naron.es e tamén consultar a web da ruta rutas.naron.es

“Dende o Concello mantemos o noso compromiso coa revitalización desta ruta e do patrimonio e neste caso concreto impulsamos accións encamiñadas a fomentar a afluencia de camiñantes e a súa orientación, ó tempo que lles ofrecemos coa nova sinalización información sobre algúns dos puntos de interese deste tramo”, destacou Hermida.