Paso adelante del Club Rugby Ferrol en las semifinales del grupo norte

El Club Rugby Ferrol, sigue disfrutando de su buena trayectoria deportiva en la competición gallega. Así, este domingo en el campo de A Malata, se impuso al Santiago Rugby Club, en una jornada marcada por las condiciones climáticas, que con un fuerte viento racheado, y lluvia abundante, condicionaron las posibilidades de juego vistoso, entrañando gran dificultad para desarrollar el juego al pie y a la mano. De todos modos, el encuentro se desarrolló con comodidad para el conjunto ferrolano.

A los cuatro minutos del comienzo, se produjo el primer ensayo a cargo del joven incorporado de las filas de la cantera de sub-18, el flanker Iker Crego, después de un balón disputado cerca de la línea de ensayo por las delanteras de los equipos, seguido de la transformación de otro canterano, Jorge Segura. El conjunto de Santiago defendía su terreno, con balones largos, que no conseguía mantener mucho tiempo en el terreno del rival. Así al constante juego de pie de los santiagueses, le seguían continuos ataques del conjunto ferrolano que ponían en peligro el campo del rival. De este modo, en el minuto 12 se produjo un nuevo ensayo de otra incorporación de sub18, el talonador Dani Serantes, con transformación igualmente de Jorge Segura. Este resultado de 14-0 en los 12 primeros minutos, dio todavía más confianza y fluidez al juego de los departamentales, que continuaron ensayando y subiendo puntos hasta llegar al descanso con un cómodo marcador de 43-0.

En los vestuarios, las estrategias adaptadas por los equipos no variaron el rumbo del encuentro. Las seis nuevas incorporaciones de Juan Pablo Chorny para la segunda mitad, dejaron el rumbo del partido sin variación, con domino ferrolano tanto en el control del balón, como del terreno de juego. Solo el empeoramiento de las condiciones climáticas, le quitaron un punto de velocidad al encuentro, pero los ensayos se sucedieron de manera ininterrumpida, hasta el resultado final de 79-0.

Lourens y Romero Eksteen, ambos fichajes sudafricanos, fueron los máximos anotadores, con cuatro ensayos cada uno, seguidos de dos por parte del canterano Dani Serantes, y uno de Iker Crego, Jorge Segura, y el fichaje namibio, Chad Plato. Las transformaciones fueron realizadas por Jorge Segura 5, y 2 del apertura Giuliano Pizzi.

El próximo partido será el 20 de febrero en el campo de Santiago, en un encuentro que salvo sorpresas se muestra muy favorable para el conjunto ferrolano.

La otra semifinal, jugada por el Muralla de Lugo frente al CRAT de Coruña se saldó con la victoria de los coruñeses por un 7-34.

Por otra parte, en la jornada del sábado, el equipo de sub-18 del Club Rugby Ferrol, también dirigido por el técnico Juan Pablo Chorny obtuvo una cómoda y contundente victoria frente al conjunto de Pontevedra RC, por un 123-0, lo que parece demostrar el buen estado de salud del que goza el deporte del oval en nuestra comarca. No en vano ambos equipos permanecen primeros en sus respectivas clasificaciones. En palabras del director deportivo Juan Pablo Chorny, “Tenemos un enorme potencial, que todavía no hemos exprimido al máximo. En el equipo senior la combinación de las incorporaciones extranjeras con los locales está dando maravillosos frutos, pero hay que seguir trabajando en mejorar, con humildad y con desconfianza hacia los retos que se nos afrontan por delante. Todavía no hay nada ganado, y no nos podemos confiar en un falso optimismo. Pero con seriedad y con trabajo continuado día a día, y entreno a entreno conseguiremos los resultados esperados”.