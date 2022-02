El Carnaval de As Pontes repartirá más de 7.000 euros en premios

La cabalgata de Carnaval, organizada por el Concello de As Pontes y que se celebrará el martes, día 1 de marzo de 2022, repartirá 7.425 euros entre las personas participantes.

El jurado tendrá en cuenta en su valoración aspectos como la originalidad, vestuario, maquillaje, calidad musical, coreografía así como el desenfado en la interpretación para otorgar los premios a los mejores disfraces.

Se establecen dos categorías para la modalidad de grupos, en función del número de integrantes. De tal manera que, los grupos de entre 3 y 10 personas optarán a cinco premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros mientras que, entre las agrupaciones de más de 10 integrantes se repartirán cinco premios de 700, 500, 300, 200 y 100 euros, respectivamente.

Además, el Concello de As Pontes premiará a las cinco primeras parejas adultas clasificadas con 175, 150, 125, 100 y 75 euros, respectivamente y, en la categoría individual, las personas adultas que tomen salida en el desfile podrán ganar 125, 100, 75 y 50 o 25 euros si se sitúan entre los cinco disfraces más valorados por el jurado. En ambas categorías las personas participantes deberán ser mayores de 14 años.

Como en ediciones anteriores, As Pontes también premiará a los participantes más jóvenes. De este modo, en la modalidad infantil (niños con edades comprendidas entre los 14 y los 7 años, ambos incluidos) habrá siete premios de 150 euros para los grupos mejor valorados por el jurado.

Habrá otros siete premios para las parejas y otros siete premios para los participantes en la categoría individual, dotados con 75 euros y 50 euros, respectivamente, cada uno de ellos. Además habrá 40 premios, de 30 euros cada uno, para los niños y participantes en la modalidad meniñ@s (menores de hasta 6 años, incluidos).

En ambas modalidades (infantil y meniñ@s) las personas premiadas recibirán un bono por valor del premio que será canjeable en los comercios adheridos a la campaña “Cabalgata de Entroido 2022” La cabalgata de carnaval partirá a las 17:00 horas de la calle Monte Caxado para realizar, a continuación, un recorrido que discurrirá por la avenida de Ortigueira, avenida Castelao, avenida de Galicia, calle Rosalía de Castro, avenida de Ferrol, hasta la casa del Concello, donde se hará entrega de los premios a los participantes.

Las personas interesadas en participar en el desfile de disfraces pueden inscribirse, desde este martes, día 15 hasta el 28 de febrero, a las 12:00 horas, en el Registro General del Concello, (cita previa en los teléfonos 667129389/667129380) o bien a través de la sede electrónica municipal www.sede.aspontes.com

CAMPAÑA “Cabalgata Entroido 2022”

Todos los establecimientos y entidades con domicilio social en As Pontes que deseen ser beneficiarios de los vales entregados a los ganadores de las modalidades infantil y meniñ@s de la Cabalgata de Entroido 2022 deberán presentar su solicitud, desde este martes, día 15 hasta el día 25 de febrero de 2021, en el registro del Concello de As Pontes (cita previa en los teléfonos 667129389/667129380), en horario de atención al público o a través de la sede electrónica, junto con la hoja de solicitud y el NIF de la empresa y la designación de la cuenta bancaria, en caso de que la documentación no esté en posesión del Concello