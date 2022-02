Xornada aberta do Club de Lectura feminista co faladoiro «Só sí é sí», Narón

A Biblioteca pública municipal de Narón organiza unha xornada aberta este xoves 17 de febreiro ás 18.00 horas que acollerá un faladoiro titulado «Só sí é sí»

A concelleira de Ensino e Bibliotecas, Mercedes Taibo, animou á participación cidadá nesta xornada e recordou que este faladoiro está articulado a partir da Lei Orgánica de garantía integral da liberdade sexual, coñecida como “Lei só sí é sí”, xa que as persoas participantes no Club de lectura feminista están lendo na actualidade o libro «El consentimiento» da escritora Vanessa Springora.

A poñente, Rocío Saavedra Fernández, é Técnica de formación da Cruz Vermella e politóloga feminista. A sesión está aberta ó público en xeral, reservándose once prazas para as participantes do Club de Lectura e cubrindo o resto de prazas por orde de chegada ata compretar o aforo da sala que é de 30 persoas en total