El dibujante Xaquín Marín presenta su nuevo libro «Que tempos!» en Fene

El salón de actos de la Casa da Cultura-Museo do Humor de Fene acoge este jueves, día 17 de febrero, la presentación del libro “Que tempos!”, obra editada por Embora que recoge una recopilación de las aportaciones del artista a la revista Tempos Novos. Se trata, en realidad, de una antología “de toda la trayectoria de Xaquín Marín como cronista gráfico de los gallegos

El acto comenzará a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Asistirán, además del artista, el alcalde de Fene, Juventino Trigo, el director de la editorial Embora, Miguel Toval, y el periodista y escritor Pablo Bouza que se encargará de la presentación del acto.

“La realidad de Galicia y sus problemas sociales siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo y no tienen muchas trazas de que vayan a cambiar en los próximos años”. Partiendo de esta premisa, el libro refleja una antología atemporal en la que Xaquín retrata su particular manera de estar en el mundo, basada “en la coherencia y persistencia de los ideales frente a la barbarie, en la resistencia a la opresión de la política institucional y en la defensa inquebrantable de los derechos humanos y de las minorias». Y todo esto, con su particular estilo, lleno de ironía, ironía y juegos de palabras»

Xaquín Marín (Ferrol, 1943) es un histórico del humor gráfico en Galicia. Desde el inicio de su carrera ha compaginado ilustración, BD y una ingente labor como cartelista y humorista gráfico.

En 1971 el nuevo pintor Xaquín Marín acudió a Madrid para reunirse con Reimundo Patiño con la firme intención de integrarse en la Estampa Popular Gallega, poco o nada podía saber sobre su futuro artístico que acabaría ligado al cómic y al humor gráfico, siendo este último el medio que le consagraría como artista y en el que a día de hoy sigue siendo una figura clave.

Xaquín Marín posee una extensa, fructífera e intensa trayectoria profesional firmó álbumes de BD, ha colaborado con una infinidad de publicaciones como Chan, Teima, La Codorniz, Hermano Lobo, A Nosa Terra, El Ideal Gallego, Can sen dono, entre otras