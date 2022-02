La concejalía de Cultura del Concello de Fene ultima los preparativos del Carnaval 2022 que celebrará en las jornadas del martes 1 y miércoles 2 de marzo, festivo local en el Concello de Fene.

A la vista de la situación sanitaria y teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades para que se eviten actividades que supongan grandes concentraciones, en esta edición el Gobierno Municipal acordó prescindir de la fiesta infantil del martes y del festival de comparsas que tradicionalmente se desarrollaba en la jornada del miércoles de ceniza.

Sí mantiene el desfile de comparsas, para el cual está abierto el plazo de inscripción, y la quema del Carnaval que finalizará el miércoles con un espectáculo pirotécnico. El programa se completa con un concierto, “Tributo hard rock” que tendrá lugar el martes a cargo del grupo Exit.

Las comparsas interesadas en participar en el Carnaval de Fene 2022 tienen de plazo hasta las 14.00 horas del próximo viernes 25 de febrero para inscribirse en el Registro General del Concello (bases publicadas en la web municipal) y optar a las ayudas que establece el Concello para fomentar la participación de los vecinos en los actos del Carnaval.

El ciclo comenzará en la jornada del martes 1 de marzo, Martes de Carnaval, con el concierto “Tributo hard rock”, a cargo del grupo EXIT. La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza del alcalde Ramón José Souto González, con entrada gratuita, aforo limitado y reserva previa de entradas (hasta las 14.00 horas del 28 de febrero) en el correo cultura.deportes@fene.gal, en el teléfono/WhatsApp 687 709 137 o en el teléfono 981 340 366.

Exit es una banda de versión nacida en el año 2008. Originalmente se creó para ser el grupo residente en la prestigiosa Sala Mardi Gras de A Coruña, uno de los clubes de música en directo más importantes a nivel nacional. Es allí donde se desarrolló la mayor parte de su actividad, tocando cada noche de los jueves los múltiples éxitos a una legión de admiradores

El repertorio de Exit, que actualmente cuenta con más de 100 temas, está lleno de clásicos de la historia del rock de diferentes décadas. Todas ellos himnos que transportan a la audiencia a las mejores épocas de las grandes bandas rockeras: David Bowie, Kiss, AC/DC, Rolling Stones, Ramones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Guns n ́Roses, Queen, Sex Pistols… son solo algunos de los artistas que Exit lleva al escenario.

La formación cuenta con Ton Eirín como voz principal, guitarra y armónica; JC Nogueira a la guitarra, Marcos Pazo a la batería y Javi Vaamonde al bajo y voces.

Las actividades continuarán el miércoles 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, festivo local. Comenzarán con la concentración de las comparsas participantes a las 19.00 horas en Perlío (Establecimiento Aguilar) para iniciar un recorrido por la avda. Marqués de Figueroa y calle da Fraga, hasta llegar a la avenida del Concello.

Este año no habrá actuación de las comparsas en la plaza del alcalde Ramón José Souto González. En su lugar, las comparsas actuarán a lo largo del recorrido. Al final del desfile, las distintas agrupaciones actuarán también en diversas localizaciones de la avenida del Concello y calle da Fraga. Estas localizaciones, junto con el nombre de la comparsa que actuará en cada punto, se anunciarán en la página web http://www.fene.gal y en el Facebook https://www.facebook.com/concellofene

Por último, al final de la jornada, tendrá lugar la quema del muñeco y el espectáculo pirotécnico (en el parque Castelao).

Atendiendo a la situación sanitaria, el Concello ha hecho públicas las recomendaciones de seguridad y medidas preventivas COVID para el público que asista al desfile de comparsas del Miércoles de Ceniza; situarse en las aceras, arcenes y otros espacios en los que no se interfiera en el desfile. No invadir el espacio en el que actúen las comparsas, ni interactuar con sus miembros. Guardar la distancia de seguridad, 1,5 metros, entre personas no conviventes. Recomendable el uso de la máscara en todo momento para personas de 6 o más años (Protocolo de la Dirección General de Salud Pública para las actividades del Carnaval y concentración de personas en la vía pública). Utilizar soluciones/geles hidroalcohólicos o lavar las manos tras tocar objetos que hubiesen podido estar contaminados (por ejemplo, las letras que distribuyen las comparsas). Atender las indicaciones que le formule el personal encargado de la organización. Extremar las precauciones cuando finalice el desfile o se restablezca el tráfico rodado.

En caso de mal tiempo o por aplicar medidas preventivas derivadas de la COVID, se podrían anular el desfile y el resto de actividades. Se anunciará a partir de las 13:00 horas del mismo día 2 de marzo en la página web http://www.fene.gal y en el Facebook https://www.facebook.com/concellofene