El PP de Ferrol apremia a Mato a cumplir con el mantenimiento de los servicios públicos en los arenales

El concejal del PP de Ferrol, José Tomé, instó hoy a Ángel Mato a cumpla con los trabajos de mantenimiento de los servicios públicos ubicados en los arenales de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas. “Es lamentable el estado en el que se encuentran, llenos de graffitis, con puertas forzadas, sin agua y así llevan varios meses”.

Tomé lamentó esta «dejadez del gobierno que lo único que está provocando es un deterioro en el servicio, además de dar una mala imagen de la ciudad». “Hemos estado disfrutando afortunadamente de buen tiempo, han sido muchos los vecinos y visitantes que se acercaron a los arenales y vieron el penoso estado de los aseos sin las condiciones higiénicas necesarias”.

Una vez finalizada la temporada de playas, «estas instalaciones públicas no fueron vigiladas, ni se hizo el mantenimiento correspondiente de ahí que en la actualidad nos encontremos con esta situación que parece no ver el alcalde, ya que por allí no ha ido». “Condenamos el vandalismo, pero también tenemos que condenar el pasotismo de este gobierno que ni se preocupa, ni se ocupa de la zona rural”.

Desde el Grupo Popular piden a Mato que repare los servicios públicos ubicados en los arenales, que adopte las medidas necesarias para que permanezcan abiertos y establezcan un servicio de limpieza.

«Se lo decimos ya para que de cara a la Semana Santa Ferrolana, declarada de Interés Turístico Internacional, todo esté listo en los arenales». “Hay que cuidar más nuestro potencial, nuestro entorno, las cosas del día a día en vez de vender cortinas de humo y sacarse tanta foto” demandó el concejal José Tomé.