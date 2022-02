Los usuarios de los locales de ensayo de Ferrol reclaman su reapertura inmediata

Los locales de ensayo de A Magdalena continúan cerrados y tras las continuas promesas incumplidas, sus cien usuarios han mostrado su total indignación con el gobierno municipal este miércoles, al convocar una concentración en la entrada del Palacio Municipal del Concello de Ferrol, en la Plaza de Armas, para dar a conocer su problema a toda la ciudadanía, al cual se han sumado representantes de los grupos municipales de PP, Ferrol en Común y BNG.

En el pleno del 4 de noviembre se aprueba por unanimidad de la corporación municipal una moción pidiendo la reapertura de los locales de ensayo con un contrato menor para que pueda dar servicio antes de que se adjudique un concurso público. Ese mismo día “o alcalde reúnese con nos e nos dí que os locais deben estar abertos en tres semanas, o 3 de decembro”, afirmaba el portavoz de los usuarios de los locales de ensayo, Ángel Rodríguez.

Debido a la falta de noticias deciden realizar una rueda de prensa el 2 de diciembre “porque os locais seguían pechados”, además de enterarse “de que o proceso de reapertura está en pausa”, recibiendo esta noticia “a través dos grupos políticos da oposición, que mostraron o seu interese nas comisións de Cultura.”

Tras esta rueda de prensa tampoco volvieron a tener noticias y, nuevamente los grupos de la oposición son los que informan a los usuarios que “a xestión da reapertura conleva a creación dun novo concurso público, antes de poder facer o contrato menor que nos habían prometido no pleno.” Durante los meses de diciembre y enero, en las comisiones de Cultura “dínlles aos grupos municipáis que as xestións do concurso e da reapertura van a bo ritmo e a fináis de xaneiro ou principios de febreiro estarían reabertos.”

Nada de esto ha sucedido a pesar de que los usuarios de los locales de ensayo han solicitado en tres ocasiones una reunión con el concejal de Cultura, Antonio Golpe “e finxe que non existimos e non recibimos nin unha soa mensaxe da súa parte.”

Debido a la situación sanitaria, los locales de ensayo cerraron en marzo de 2020 y solo tuvieron una reapertura en septiembre de 2020, ya que en el inicio de la segunda ola en octubre de 2020 volvieron a cerrar y desde aquella no se han vuelto a abrir. En este tiempo “outros servizos da área de Cultura han reaberto, como teatros ou museos, a Feria no Cantón un unha carpa no Nadal na Praza de Armas.”

Estos locales de ensayo “son unha parte importante da cultura da cidade e o PSOE os está deixando morrer”, además de comportarse “dunha maneira inmadura, propia dun rapaz de 16 anos e non dun concelleiro a cargo da cidade”, sintiéndose “moi ignorados e non se nos está a tratar como merecemos.”