Un ratito de moda. El sueño de Belinda Wings

Carlota González Navarro

Ya os he contado en alguna ocasión que lo que más me gusta de escribir en este periódico es la oportunidad de conocer a mucha gente interesante y con mucho

talento en el mundo de la moda. Siempre hay grandes talentos por descubrir y marcas que están empezando que se esfuerzan por abrirse paso en el mundo de la moda con mucho trabajo y dedicación.

Hace unas semanas que descubrí Belinda Wings. Me encantó toda su Colección, ya que en las fotos que vi, se apreciaba perfectamente el corte tan impecable de sus prendas y ese aire british tan elegante que me encanta. No dudé en escribirles para obtener más información de esta marca.

Al frente se encuentra la diseñadora Lidia Ibañez, una mujer emprendedora con mucho talento. Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Salamanca, se dedicó durante 17 años a ser formadora y Directora en una empresa nacional, me cuenta que durante toda su vida su pasión ha sido la moda, así que decidió que solo se vive una vez y que tenia que seguir su pasión, cumplir su sueño, siendo así dueña de su tiempo y poder disfrutar más con sus hijos.

Belinda Wings, es una marca 100% realizada en España, concretamente nace en la ciudad de Toledo en septiembre del año 2021. En la creación de la misma se ha buscado una gran implicación local, su taller se encuentra en una localidad de la provincia situado a la entrada del Parque Nacional de Cabañeros, preciosa zona donde hace unos años había muchos talleres de artesanos, sobre todo relacionados con el sector de la piel, aunque ahora ya quedan pocos. Allí crearon sus pequeñas colecciones donde existen bastantes piezas de ediciones limitadas, ya que el modelo que pretenden seguir es la línea de las antiguas casas de costura con modelos exclusivos.

Han creado prendas que nos hagan sentir femeninas, elegantes y sofisticas huyendo así de las tendencias que ocultan a la mujer. La mujer Belinda Wings es una mujer viajera, curiosa y siempre en continua evolución.

En su primera colección SCOTT han realizado un viaje virtual a las Highlands, Escocia, país que han visitado en varias ocasiones y del que Lidia, se encuentra

profundamente enamorada, me cuenta que sus viajes son una fuente de inspiración inagotable y su sueño es viajar alrededor del mundo de la mano de Belinda Wings temporada tras temporada. La elegante Edimburgo, la aristocrática Aberdeen, la divertida Glasgow han sido algunos de los nombres que han elegido para esta colección, donde los protagonistas han sido los tartanes cuidadosamente seleccionados, el príncipe de gales, pata de gallo…..apostando por la elegancia de estos clásicos atemporales tan característicos de ese inigualable estilo british. Han prestado especial atención a los patrones, con chaquetas de impecables cortes adornadas con bonitos terciopelos, y han puesto en todos los modelos su particular forma de entender esta clásica elegancia que nunca pasará de moda.

En relación a su logo, eligieron la mezcla de un casco alado porque querían ensalzar a las mujeres a través de su símbolo, el casco representa la fuerza y las alas, la delicadeza. Piensan que pocos seres de la naturaleza combinan estas dos características antónimas tan bien como la mujer.

En cuanto a los valores de la marca, me cuentan que apuestan por la honestidad y la cercanía, pretendiendo dar más de lo que reciban. Sueñan con que sus clientas esperen con expectación sus siguientes colecciones y puedan darse un capricho, apostando siempre por la calidad, mas que por la cantidad, valorando las horas dedicadas a cada diseño donde ponen todo su amor y dedicación, todo ello para que podamos construir armarios con prendas que amemos.

Su comienzo ha sido un sueño, Lidia me contó que el día que la revista Elle les dedicó un trocito en sus páginas casi se les paró el corazón. Les hace muy feliz que sus clientas les escriban muy contentas cuando reciben las prendas diciéndoles que son mucho mas bonitas en directo y que quieren comprar otra prenda de su colección. Todo esto les llena de responsabilidad y compromiso para intentar estar siempre a la altura en este competitivo mundo.

Estoy segura que Belinda Wings dará mucho qué hablar y destacará en este mundo de la moda que tanto me gusta, por varias razones. Sus prendas son únicas y exclusivas, la relación calidad-precio es muy buena, son originales, sus telas tienen mucha calidad, son elegantes y formarán sin duda parte de nuestro armario durante muchos años.

Pero lo que más me ha gustado es saber que tenía un sueño, fue valiente y lo consiguió. Nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, todo se consigue a base de mucho trabajo y esfuerzo, nunca debemos rendirnos. Lidia tenía un sueño y se cumplió, su sueño se llama Belinda Wings.