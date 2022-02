Ola Ferrol-Peregrinos de la Mar, O Xantar, Cela, Elorriaga, exposiciones y Revista General de Marina

Carlos BARCON, periodista vocacional y pintor

PEREGRINOS DE LA MAR

​Tiene mucha razón mi apreciado amigo, pintor y escritor, coruñes residente desde hace años en la Capital pero con el alma y el corazón en su querida Galicia, Mariano de Souza, pintor del Camino desde por lo menos 1972, al decirme que Ferrol y especialmente su puerto, ha sido el camino de entrada de los primeros Peregrinos de la Mar, basándose principalmente en ese excelente cuadro pintado allá por el 1849, por el pintor romántico ferrolano Jenaro Pérez Villaamil, titulado «El Pórtico de la Gloria»,

Un magnifico cuadro, fantasioso en muchos detalles, pintado en rojos, azules, blancos, negros, dorados… por un insigne pintor ferrolano, que muy bien podría ser recuperado, en depósito, previas las gestiones Municipales convenientes, y traído a la Ciudad, ya que como digo, sería la ciudad ferrolana, nuestro entrañable y acogedor Puerto, lugar de entrada por mar de los llamados, precisamente, peregrinos de la Mar. Unos peregrinos, que no solamente entraron y lo siguen haciendo por mar, por nuestro Puerto, aunque como vemos, son, casi en su totalidad, «embarcados y desviados» hacia Santiago de Compostela…. dejando en este sentido de poder disfrutar de nuestra Ciudad, en lo urbano, en lo costero, especialmente en sus incluidas playas y arenales, de los museos Naval y de Exonav, sino también de su rica y especial gastronomía. Ya en nuestro propio Puerto, antesala de la ciudad, entre otros, claro, existen esos acogedores locales gastronómicos, bien conocidos y reconocidos, como pueden ser, repito, entre otros, –de los que citaremos otro día–, la acogedora taberna-museo de Marina, Casa Anca, en la calle del Castro, donde el buen hacer de sus fogones, a la vista del público, en manos de Maribel, antes de Marina, con esa original decoración de gran número de retratos de personajes ferrolanos, bien pintados por el recordado Luis Mahamud, pintor asturiano, y con esa rica gastronomía a base de calamares, jibias, chipirones, huevas de merluza, chocos, almejas, pulpo, zamburiñas…y mucho más, como el vino en taza, fresco y bien preparado.

Aunque claro, hemos leído, con toda satisfacción e ilusión, y ya tardaba, la constitución, por parte del Concello de Ferrol y a cargo de la activa, inteligente y dispuesta Concejala de promoción económica y turismo María Teresa Deus , de esa Mesa Gastronómica de la Ciudad de Ferrol, en ese importante destino de contribuir a reforzar y dar a conocer el tema gastronómico ferrolano, que tiene y cuenta, como ya decimos, con una especial gastronomía, abundante y a buen precio, servida y atendida por verdaderos profesionales y al mismo tiempo disfrutar de la tradicional hospitalidad de los ferrolanos, haciendo real la máxima de que los buenos frutos de la tierra deben estar al alcance de los transeúntes del espíritu.

Y felicitaciones porque, al fin, y merced al apoyo de la Xunta de Galicia, Ferrol contará con el ansiado Albergue de Peregrinos a instalar en la antigua Casa del Mar.

O XANTAR: 60 AÑOS DE VIDA

Y hablando del buen comer, no puedo resistirme el escribir sobre ese veterano y siempre acogedor restaurante-marisquería, titulado O Xantar, situado frente al edificio de la ex Capitanía General, a un paso de los Jardines de Herrera, y que desde hace más de sesenta años está regentado por ese feliz matrimonio formado por Francisco Barreiro Carro, natural de Betanzos, ex Cajero del desaparecido Banco Simeón, buen aficionado a la lectura, a la música.. y su esposa, nuestra apreciada Luisa Gabeiras, mujer dotada de una habilidad especial ante los fogones, padres de siete hijos, y que vienen manteniendo, en esa dilatada trayectoria, como verdadera institución, esos tradicionales platos, donde la materia prima procede principalmente de la mar, como pueden ser, entre otros, la centolla, las angulas, los percebes, las vieiras, las almejas, los camarones, o las gambas, especialmente al ajillo, o ese rico salpicón de marisco… amén de toda clase de pescado, como el lenguado, la lubina, el rodaballo, la merluza, cocochas, mero, choquitos, calamares… Un restaurante muy nuestro, apreciado, que bien merecería algún reconocimiento oficial por su dilatada y brillante trayectoria, en la que se sigue, como el primer día, siempre bien atendido por ese avispado profesional llamado Abel Yáñez, que nunca falla en atención, amabilidad y respeto hacia su fiel clientela, que quién prueba… repite. Y hay que repetir también por esos diferentes pinchos que suelen poner, junto a unas patatas fritas ricas, ricas, y a otros variados platos muy especiales, como son la perdiz a la cazadora, los riñones al Jerez, el cabrito lechal, la milanesa de ternera, todo tipo de tortillas y diferentes ensaladas, con frescas lechugas y tomates.

CAMILO JOSE CELA Y LA SAF

Y quien suele ser cliente asiduo del Xantar, por proximidad sobre todo, ya que vive muy pegado al citado local, donde suele tomar habitualmente, entre otros, su café y vaso de agua, es nuestro buen amigo y presidente de la veterana SAF, el Doctor Ricardo Díaz-Casteleiro, que estos días estará muy a la escucha de lo que se hable y también de lo que se escriba de su recordado y admirado Camilo José Cela, con motivo de los veinte años de su fallecimiento, —- Premio Nobel de Literatura, del Miguel de Cervantes o del Princesa de Asturias… amén de haber sido persona muy ligada a la Sociedad Artística Ferrolana SAF, por su relación con el también recordado profesor y pintor Leyra Domínguez, y su prólogo aportado por tan destacado escritor, en el hace tiempo agotado ejemplar de «Pintura Ferrolana» editado en 1987, por la SAF, así como el mantenimiento de un Premio de periodismo a su nombre, o la edición del «Camilo José Cela/ Casi cien acrósticos» lied-romanza para voz y piano del profesor y compositor, Vicepresidente 1º de la SAF, Miguel Brotóns. Y nada digamos de la colección de todos o casi todos los libros y mucho más, que mantiene en su especial biblioteca el mencionado galeno Díaz-Casteleiro o el cuadro pintado por Barcón, donado al citado escritor, ya en vida, para su colección particular de pinturas y dibujos, en su fundación de Iria Flavia, que cuenta por lo menos con unas 300 obras, ya que entre sus mejores amigos de CJC, ha habido tantos pintores como escritores.

Y es que CJ Cela sería nombrado ya en su día Socio de Honor de esta entidad cultural y artística que acaba de ser distinguida con la Insignia de Oro de la Ciudad.

GABRIEL ELORRIAGA Y SU CUMPLEAÑOS

Y quien se mantiene muy activo, cumpliendo años, precisamente en este pasado 4 de febrero, es nuestro apreciado y admirado amigo, el abogado, periodista y político español, -Diputado, Senador, Gobernador Civil de Tenerife…– ferrolano de pro, a pesar de residir en Madrid, Gabriel Elorriaga Fernández. Un personaje al que seria muy largo de redactar su historial, aunque por encima de todo y sobre todo, persiste su amor a su Ferrol, donde cuenta con buenos amigos y donde viene colaborando con el diario digital Galicia Artabra, amén de proseguir con su numerosa obra literaria dedicada preferentemente al campo de las ideas y de la historia política, siendo uno de los fundadores del partido Reforma Democrática y de Alianza Popular, estando condecorado, entre otras, con la Gran Cruz del Mérito Naval de nuestra Armada.

REVISTA GENERAL DE MARINA

Y con la puntualidad que la caracteriza, recibimos un nuevo tomo de la Revista General de Marina, que dirige con todo acierto y profesionalidad, el Coronel de IM. Francisco Javier Ayuela Azcárate, en donde nos ofrece un interesante sumario en el que destacamos el trabajo del también Coronel de IM (r) Jose Luis Torres Domingo, en torno a los «Cien años de educación física y deporte en la Armada» o la del CF Augusto Conte de los Rios, sobre «China, Xinjiang y los uigures».

En el apartado «fotografias con historias», la aportada por el CN (r) el ferrolano Juan Escrigas Rodríguez, Dr. en Historia Contemporánea, sobre «La división de contratorpederos en Lepanto en 1927″.

El CN (r) Juan Díaz del Río Durán, enfoca su interesante trabajo sobre «Mantenimiento inteligente en la Armada: En vanguardia y trazando el futuro». Por su parte, el CN (r) Francisco Javier Galindo Mendoza y el CC (Ing.) Juan Manuel González, enfocan un trabajo sobre «La sección de hora del Real Observatorio de la Armada: 50 años facilitando «tiempo» a los españoles»».

El CC ferrolano, Felipe Areal Fernández, escribe sobre los familiarizados términos que han surgido en estos tiempos, en un interesante y actual trabajo sobre «Ya estamos concienciados en Ciberdefensa, pero…. ¿Estamos preparados?.

El CC Joaquín Pita da Veiga Subirats, enfoca el tema sobre «Evolución y futuro del próximo sistema de mando y control nacional (SC2N)» y el Coronel de IM Fernando del Olmo Ochoa, escribe sobre «De qué hablamos cuando hablamos de mandar. Mando VS. Liderazgo».

Dentro del habitual espacio de La Mar en la Filatelia del CN (r) ferrolano, pintor y escritor, Marcelino González, nos informa de «Las galeras de Lepanto».

Sobre diferentes aspectos de la Construcción Naval, la Oceanografía y Medio Ambiente Marino y Marina de Pesca, a nivel nacional e internacional, nos informa el CA (r) Antonio Pintos Pintos.

En el apartado de Libros y Revistas, se anuncia el ejemplar » Historia de un triunfo. La Armada Española en el siglo XVIII«, del profesor de la Univ. de Navarra Rafael Torres Sánchez y una novela titulada » Despertarás mañana«, de Miguel Castro Pereiro. También se anuncia el ejemplar «El ataque británico a Ferrol. Año 1800″ , del Comandante de Artillería y Doctor en Historia Germán Segura.

Otro ejemplar anunciado es el titulado «La primera escala de la expedición Magallanes-Elcano. El problema de la longitud y la cartografía en la circunnavegación», escrita por Luis García Rebollo, y el titulado «Lanchas torpederas y antisubmarinas» en la Armada Española, escrito por Francisco J. Alvarez Laita.

En ascensos y nombramientos, se anuncia el de haber sido nombrado Presidente del Patronato de Huérfanos de la Armada,(Madrid) el Vicealmirante (r), Antonio Duelo Menor, que recordamos como Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol y el ascenso a Contralmirante del CN Francisco José Asensi Pérez, nombrándolo para un destacado destino en Nápoles.

La portada de este nuevo tomo, es una fotografía de Luis Díaz-Bedia Astor, sobre embarcaciones Supercat reembarcando en el Juan Carlos I. En el interior, entre otras buenas fotos, nos llama la atención al excelente fotografía aérea sobre el Arsenal ferrolano y la Ría, realizada desde el palo de la fragata Juan de Borbón, por Juan Carlos Riveiros Miraz.

FERROL, EN LA PINTURA.

Y a pesar de las pocas salas y espacios para que los muchos pintores y pintoras de la ciudad y su comarca, puedan mostrar sus obras, adelantamos algunas especiales muestras que tendrán lugar en fecha próxima, como la que ofrecerá a partir de este viernes, día 18, la céntrica Galeria de Arte Platas, sita en la calle Real, 48 bajo, con cuadros de, entre otros, Máximo Ramos, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Sotomayor, Jenaro P. Villaamil, Segura Torrella, Leyra Dominguez, Barcón, Sergio Vázquez, Rafael Vilela, González Collado, Manuel da Silva, etc.

Por otro lado, en el Museo Naval de Ferrol, los meses de marzo y abril, exposición sobre temas actuales de la Armada, organizado por el EM de la Armada y para julio y agosto, exposición de pintura sobre temas de la mar, con obras de Lugrís Vadillo, Paco Yglesias, Máximo Ramos, E. de la Vega, Imeldo Corral, Leyra Domínguez, Barcón,. Castro Estevez, etc…