Conferencia en el Museo de Historia Natural de Ferrol

El próximo sábado 19 de febrero a las 19:30 horas tendrá lugar en el salón de actos del MHN de Ferrol la conferencia del profesor Esteban Álvarez Fernández, del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca, organizada por el Museo de la Sociedad Gallega de Historia Natural SGHN en colaboración con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, CEMMA

La entrada es libre hasta completar capacidad según las normas de seguridad sanitaria. Tal y como explica el propio conferenciante:

«En la península ibérica la relación entre los grupos humanos y el mar se documenta desde hace más de 100.000 años. Sin embargo, las evidencias de la intensificación del marisqueo tuvieron lugar hace unos 18.000 años, justo durante la última fase fría previa al momento que vivimos en la actualidad, el periodo Holoceno. Sin embargo, no solo de moluscos (lapas, mejillones, bígaros, ostras, almejas, navajas) vivieron los grupos de mariscadores y mariscadoras prehistóricos. En los yacimientos arqueológicos se cuenta con restos de aves, peces, crustáceos y equinodermos, así como de mamíferos marinos, que nos indican que poseían una dieta variada. Además, las conchas y los huesos les sirvieron como materia prima para la elaboración de diferentes artefactos (objetos de adorno, armas, contenedores, etc.), semejantes a los que se utilizan en hoy en día, lo que indica que no somos tan innovadores como creemos»