Aprobación inicial del Presupuesto municipal 2022, Moeche

El Pleno de Moeche, debatió y votó el jueves, día 18 de febrero, las cuentas municipales de este año, que prevé la cifra de 2.119.600 euros tanto en el apartado de ingresos como en el de gastos.

Las cantidades más significativas presentadas en la sesión reflejan una reserva de 540.000 euros para gastos de personal (25,48%) y un Capítulo 2 de gastos en bienes y servicios, los necesarios para el funcionamiento del Concello, que asciende a 724.600 euros, un 9,82% más que en 2021 debido en parte al fuerte aumento en los costes de energía y otros suministros.

En el apartado de transferencias corrientes, destinadas a colaborar con las familias y el tejido sociocultural y deportivo del municipio, Moeche incluye en el Presupuesto 15.000 euros para ayudas al estudio, 5.000 para atender emergencias sociales y 4.500 euros para actividades e inversiones de las entidades vecinales

Este capítulo también contempla las cantidades para la firma de cuatro convenios nominativos: uno de 4.000 euros con ACDR Moeche para el mantenimiento del campo de fútbol, ​​otro de 6.000 con AC Irmandiños para colaborar con el Festival Irmandiño, un tercero de 3.000 euros con Escudería Moeche para reeditar el Slalom Concello de Moeche y, finalmente, otros 2.500 euros para contribuir al mantenimiento de la nueva Escuela de Fútbol Irmandiños.

El capítulo 4 supone por tanto un total de 49.000 euros. Es un 18% menos que en 2021, ya que las cuentas previstas para este año no se destinan a ayudas específicas para compensar los efectos económicos de la pandemia. No obstante, como se puede observar en el capítulo 5, Moeche aumenta sus fondos de contingencia en cerca de un 67%, hasta los 10.000 euros, para hacer frente a las necesidades «imprevistas, ineludibles y no discrecionales» que puedan surgir a lo largo de este ejercicio

766.000 euros para inversiones

Las cifras más destacadas de los Presupuestos 2022 se completan con el Capítulo 6 de inversiones reales. La cifra alcanza los 766.000 euros, el 36,14% del gasto municipal. Se incluyen los proyectos incluidos en el POS+ y otros financiados con aportaciones de otras administraciones y recursos propios, ya sean actuaciones nuevas u obras finalizadas en este año, cuyo pago deberá contabilizarse en este presupuesto.

Son la pavimentación de los caminos en Abade, San Ramón, Balocos y Ramil, junto con las de Pradochao, San Xurxo, Ponte do Sur y Vigo, as aceras en Mil de Arriba y un programa de reparación en Labacengos que incorpora otras pequeñas intervenciones en la red de carreteras. También aparecen el acondicionamiento de los accesos a la zona deportiva de San Ramón, la rehabilitación de la nave do polbo del recinto ferial, la renovación de los contenidos expositivos del castillo de Moeche y la nueva ruta municipal Loureiro-Os Acivros. En relación a los servicios básicos, el Presupuesto señala que casi el 40% del capítulo de inversión municipal se dedicará a la construcción de una nueva toma de agua y mejoras en el abastecimiento.

El presupuesto aumentará en los próximos meses

Aunque las cuentas para 2022 se sitúan en 2.119.000 euros, el Grupo de Gobierno aseguró que la cuantía de los ingresos y gastos será mayor a final de año. La alcaldesa, que no asistió al pleno por continuar de baja por COVID-19, explicó que a la hora de elaborar el documento inicialmente aprobado no se podían incluir transferencias de otras administraciones «de las que desconocíamos el importe» entre ellas las aportaciones Plan de caminos de AGADER, el POS Social o de las cantidades disponibles para la contratación de personal con cargo al Aprol Rural o al Plan Local de Empleo de la Diputación.

Bascoy añade que también habría que incorporar los excedentes económicos generados «como consecuencia de las inversiones aprobadas y adjudicadas, como el centro social de Labacengos, la adquisición de la desbrozadora y otros». Las previsiones del Ejecutivo local cuantifican el incremento presupuestario total «en torno a los 300.000 euros», que se irán incorporando a las cuentas mediante cambios a medida que se disponga de las cantidades.

Ingresos similares al año pasado, salvo transferencias de otras administraciones

Todos los gastos e inversiones municipales, 2,1 millones de euros, deberán estar respaldados por una previsión coincidente al céntimo en cuanto a ingresos. Así, el Concello prevé recaudar 327.000 euros en impuestos directos, principalmente por IBI rústico y urbano, y otros 273.000 a través de impuestos indirectos, tasas y precios públicos e ingresos patrimoniales

No obstante, los dos apartados con mayor peso para la financiación municipal son, por un lado, los 762.500 euros previstos para transferencias del Estado, Xunta y Diputación. Es un 12,2% menos que el año pasado, “porque este año la Xunta y la Diputación dejarán de aportar fondos extraordinarios para sufragar los gastos ocasionados por la pandemia”, apunta Beatriz Bascoy.

La otra gran parte de los ingresos son las llamadas «transferencias de capital», que cubren las contribuciones para proyectos específicos (POS+, por ejemplo). En este caso la previsión es de 716.000 euros.

El Gobierno local calificó el proyecto de presupuesto de «realista» y «adecuado a las necesidades municipales» porque se basa, según la memoria de alcaldía, «en la austeridad, el control de gasto público, la búsqueda de la eficiencia, eficacia en la gestión municipal y la prioridad del área de Bienestar Social» Los proyectos de ley que regirán la actividad municipal durante este 2022 fueron aprobados con los votos favorables del BNG y la abstención del PP.