O Esteo aprovecha su efectividad para vencer al Café Candelas O Parrulo «B»

La efectividad de cara a puerta fue decisiva en el derbi comarcal, donde O Esteo se lleva el partido ante el Café Candelas O Parrulo «B» por 3-6, en la 21º jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido no empezaba bien para los intereses de los ferrolanos, porque en una de las primeras acciones claras que había Guillán aprovechaba al segundo palo un buen pase entrelíneas de Cokito para adelantar a los de As Pontes. Los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” buscaban la reacción y Costi lo intentaba con una falta desde el lateral del área por raso que despejaba el meta Marcos con el pie, mientras que poco después era el turno para Yago Tenreiro desde el borde del área con un balón colocado al palo que se iba por centímetros y Renatinho tuvo el gol en una buena jugada personal en la línea de fondo, pero su tiro se iba al palo.

Los ferrolanos tenían el balón en sus pies y O Esteo basaba su juego en defensa y en una buena jugada de estrategia llegaba el empate, con un gol de Turbi con un tiro desde la frontal del área por raso colocado al palo. O Esteo pudo romper la igualada en la siguiente jugada con un contragolpe que culminaba Héctor al segundo palo, pero no concretaba en su disparo, mientras que la pizarra ferrolana volvía a funcionar en una jugada de saque de esquina, con un gol de Costi al segundo palo, estableciendo el 2-1.

El Café Candelas O Parrulo “B” tenía ocasiones para ampliar las distancias, como en un buen centro de Álex Naveira a Iván Castro desde la línea de fondo que no lograba atinar al segundo palo, mientras que los de As Pontes pudieron empatar en una falta de Alberto desde el borde del área directa a la escuadra, obligando a sacar una buena mano a Álex Regueira. En la última jugada del periodo todo pudo cambiar con un tiro de Yago Tenreiro al segundo palo en una buena jugada de equipo que lograba sacar un jugador de O Esteo bajo palos, por lo que con este 2-1 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el Café Candelas O Parrulo “B” seguía teniendo la posesión del esférico, aunque las ocasiones de gol no eran tan claras como en los anteriores minutos, a excepción de un centro de Costi desde la línea de fondo al que no llegaba Yago Tenreiro por muy poco al segundo palo.

Con el paso de los minutos O Esteo subía sus líneas y el partido empezaba a ser un correcalles, consiguiendo empatarlo con un gol de Jandro tras quedarse solo en la frontal del área, logrando regatear a Álex Regueira, mientras que, en la siguiente llegada, Alberto finalizaba un contragolpe desde el borde del área que se iba rozando el palo. En la siguiente ocasión Alberto no perdonaría, aprovechando una buena jugada de saque de esquina al segundo palo, anotando el 2-3.

Este gol fue un jarro de agua fría para los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” que veían como no eran capaces de anotar y el tiempo iba pasando, por lo que Muri saltaba a la pista como portero-jugador, pero el juego de cinco no daba resultado, porque Alberto robaba un balón en el área y fruto de la presión marcaba a portería vacía el 2-4. Las malas noticias para los ferrolanos iban en aumento, ya que cometían la sexta falta y Jhony no desaprovechaba el doble penalti para hacer el 2-5.

El partido entraba dentro de su último minuto y Dani era el encargado de jugar como portero-jugador, pero Alberto seguía acertado en esta recta final con un gol al segundo palo a falta de 15 segundos y aunque Costi lograba marcar también al segundo palo con el juego de cinco a falta de 4 segundos, el partido se lo llevaban los de As Pontes por 3-6.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 28 puntos, en el 9º puesto de la tabla y O Esteo tiene 35º puesto, en el 4º puesto. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán a los líderes, el Deporcyl Guardo y los de As Pontes recibirán al Inversia Seguros A Estrada Futsal.

Café Candelas O Parrulo “B”: Álex Regueira, Dani, Mario, Costi, Álex Naveira – también jugaron – Yago Tenreiro, Renatinho, Turbi, Muri, Iván Castro y Caio.

O Esteo: Marcos, Cokito, Guillán, Jhony, Troncho – también jugaron – Héctor, Alberto, Javi y Jandro.

Árbitros: Otero Mira y Pérez Rodríguez, junto con Modroño Liz como árbitro asistente (Comité gallego), Amonestaron a los locales Dani, Costi y Álex Naveira, como al visitante Jandro.

Goles: 0-1 Guillán min.2, 0-2 Turbi min.6, 2-1 Costi min.8, 2-2 Jandro min.27, 2-3 Alberto min.32, 2-4 Alberto min.38, 2-5 Jhony min.39, 2-6 Alberto min.39, 3-6 Costi min.39.

Pabellón: A Malata.