«Misterios de Ferrolterra» en la Feria del Libro independiente de Sevilla

María Fidalgo Casares

En el CICUS de Sevilla, en uno de los edificios históricos pleno corazón de la ciudad avalado por la Universidad de Sevilla, se celebraba la feria del libro independiente. Me acerqué a dar una vuelta. A lo largo de varios días cientos de amigos de la Literatura y sobre todo de la Literatura “alternativa” fuera de circuitos de grandes editoriales, se acercaban a conocer de primera mano las novedades literarias. Autores de autoayuda. Ciencia- ficción, novelas de brujería y misterio desataban el interés de los visitantes.

Entre ellos, en uno de los stands más concurridos firmaba un autor: Rober H.L.Cagiao. Me asombré al ver el Monasterio de Caaveiro en una de las portadas y que el libro más demandado se llamaba “Misterios de Ferrolterra”: un volumen que agrupaba una trilogía que ya ronda los 30.000 ejemplares vendidos tanto en kindle como en papel. El autor explicaba con ilusión a los visitantes una obra que engloba tres libros ambientados en la comarca de Ferrol, entre

asesinatos, incendios, desapariciones y misterios. Les contaba el rico patrimonio paisajístico de la zona y cómo a través de la Literatura se conocía un espacio privilegiado.

Yo le oí entre el público algo avergonzada de no conocer al escritor. Confieso que al momento, saqué el teléfono, busqué en la red y me quedé asombrada: encontré que la principal cabecera gallega en papel destacaba que “La novela de intriga Misterios de Ferrolterra, de Rober H. Cagiao se ha solicitado tanto como los ganadores del premio más famoso y promocionado de España en las últimas décadas.¨ y que ¨Los premios Planeta comparten podio con la saga

de intriga de Rober H. Cagiao.¨

¿Proscritos en la cultura oficial por escribir en castellano?

Me informé más tarde y libreros me ratificaban que esta novela, junto a «Sol de Sangre» del ferrolano Héctor Castro, habían sido de los libros más vendidos en estas navidades en Ferrol.

Incomprensiblemente, no han tenido ningún respaldo oficial, ni siquiera en sus presentaciones ha acudido algún representante municipal. Cuando pido explicaciones me dicen que no los apoyan porque «no escriben en gallego”… La cultura “oficial” gallega tiene que aceptar de una vez que Galicia usa dos idiomas y es una riqueza poder expresarse en cualquiera de los dos. En el difícil mundo editorial elegir el que puede tener un mercado más amplio, es supervivencia y darse la posibilidad seguir creando. Los creadores gallegos son igual de gallegos escriban en uno u otro y no por ello deben ser unos proscritos culturales.

Curiosamente, «Sol de Sangre» del ferrolano Héctor Castro, se presentará pronto en Sevilla en un gran acto avalado por una de las asociaciones histórico-culturales de más arraigo en la ciudad y están acreditados varios medios para cubrirlo.

A En Sevilla, Rober H.L.Cagiao estaba presente en ese stand en el que por supuesto no había ningún logo del ayuntamiento ni de la Xunta de Galicia. Como ferrolana, estuve orgullosa de ese escritor que, sin ayudas y de forma independiente, había cruzado el país con su coche y cargamento de libros llevando nuestro nombre con ilusión a mil km de distancia. Y yo, orgullosa de una ciudad que lo acogía, y que acogerá pronto a Héctor Castro con la misma ilusión.