El PP de Ferrol pide una solución para encontrar una ubicación a los feriantes en las siguientes fiestas

Los feriantes de Ferrol y comarca dan por pedido poder instalar sus atracciones en Ferrol, debido a la falta de respuesta del gobierno municipal a sus peticiones. Este miércoles daban a conocer su situación acompañados por los concejales del PP, Ana Leira y Javier Díaz.

Desde el grupo popular querían denunciar “la falta de sensibilidad y empatía de Ángel Mato, no escuchan y no atienden las solicitudes de los vecinos”, afirmaba Ana Leira, criticando que los feriantes “no van a poder instalarse en este fin de semana en el inicio del carnaval”, recordando que en las fechas navideñas ya tuvieran que manifestarse para estar en el Plaza de España “tras ser desalojados del Cantón de Molíns.”

La concejala no entendía “como ahora no pueden trabajar”, cuando tras la época más dura de la pandemia “Ferrol fue el primer lugar que permitió su actividad en toda Galicia.”

Su compañero, Javier Díaz confirmaba que este jueves el grupo popular presentará una moción en el pleno municipal del Concello de Ferrol para recoger esta demanda. Un gobierno “serio y responsable ya les tendría buscado una ubicación”, criticaba, además de recordar que tienen solicitadas las ubicaciones de Plaza de España y Cantón de Molíns.

Encarnación Pita: “El gobierno municipal nos ha dado escusas de varios tipos”

Una de las empresarias afectadas, Encarnación Pita quería agradecer al Concello de Ferrol que, en su día, fuese la primera ciudad de Galicia que permitiera la vuelta de su actividad tras un año y medio de pandemia. En la actualidad están afectadas doce familias de Ferrol y comarca, mientras que en otras localidades “ya hay atracciones montadas para estos carnavales.”

La asociación de la que forman parte habían solicitado una reunión con el alcalde a principios de año “para las autorizaciones de todo el 2022” y a estas alturas “ya damos por perdidos los carnavales”. Al ver que Ángel Mato no los recibía, hablaron con la concejala María Teresa Deus “pero nos dio escusas de varios tipos”, cuando lo único que piden es la autorización para poder instalar sus atracciones en el Cantón de Molíns en carnaval, Semana Santa y verano, como en la Plaza de España en navidad.

En la reunión que mantuvieron días antes de la navidad con Ángel Mato “nos había prometido instalar las atracciones en Semana Santa en la calle Irmandiños, pero estamos en febrero y estamos sin trabajar.”

Encarnación Pita recordaba que “hay normas nuevas que debemos cumplir, pero no nos dejan”, al mismo tiempo que tienen que hacer frente a “recibos de contribución, rodaje y no los vamos a poder pagar si no nos dejan trabajar.”

Al mismo tiempo, recordaba que finalizaron su actividad en la Plaza de España el 7 de enero “a petición del Concello de Ferrol, ya que quería hacer las PCR en la ludoteca.”

Félix Martínez: “No estamos pidiendo limosna, pagamos por cada metro cuadrado que ocupamos”

Otro de los empresarios afectados, Félix Martínez afirmaba que estaban “cansados” de ir al Concello de Ferrol “y que no nos reciban”, criticando la actitud del gobierno municipal “¿Qué quieren que traigamos las atracciones a la Plaza de Armas?”.

Como decía su compañera, en navidades recogieron un día antes de lo previsto en la Plaza de España para facilitar la labor de las pruebas PCR “y dejamos todo totalmente limpio”. Tras la época más dura de la pandemia “se portaron muy bien con nosotros, pero ahora nos dan largas.”

Su enfado era patente “porque aún no hemos enseñado los dientes, pero si quieren los vamos a enseñar, estamos desesperados”, afirmaba Félix Martínez.

El empresario recordaba que realizan su actividad en varios ayuntamientos “y lo que nos pasa en Ferrol no sucede en ningún otro sitio, aquí tenemos que estar seguido en el Concello para buscar una ubicación”, recordando que no están “pidiendo limosna”, porque para realizar su actividad “pagamos impuestos por cada metro cuadrado que ocupamos”, por lo que solicitaba que “nos dejen trabajar”, al no entender “el problema que tienen con las atracciones.”