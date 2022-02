A alcaldesa de Narón participa na asemblea xeral do Eixo Atlántico

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, acudiu este mércores, día 23 de febreiro, á asemblea xeral ordinaria do Eixo Atlántico celebrada en Santiago de Compostela, na que se abordaron diferentes temas de interese dos exercicios correspondentes a 2021 e 2022, así como a renovación da presidencia do organismo.

Con máis de trinta anos de historia, o Eixo Atlántico integra na actualidade a 35 municipios de Galicia e do norte de Portugal e desenvolve parte do seu labor centrándose no desenvolvemento de infraestruturas para a mellora de conexións do territorio e tamén de programas culturais e turísticos entre todos os integrantes do Eixo.

O presidente do Eixo Atlántico presentou o balance de xestión correspondente ó pasado ano e tamén un informe dos presidentes das Comisións Políticas. Así mesmo, deuse a coñecer o informe de contas do anterior exercicio. A mayores, presentáronse o programa e o orzamento correspondentes ao presente ano antes de abrir un turno de rogos e preguntas.

No transcurso da convocatoria tamén se procedeu a cambiar a presidencia do organismo, que pasa a ostentar a alcaldesa de Lugo e actual vicepresidenta, Lara Méndez, que releva a Ricardo Río, presidente da Cámara Municipal de Braga (Portugal)