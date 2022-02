Concierto y solemne arriado de Bandera, en Ferrol, dentro de los actos del 485 aniversario de la Infantería de Marina

(P.S.-gráficas M.Galdo)-Continuando con el programa de actos que se están celebrando en Ferrol con motivo del 485 aniversario de la creación del Cuerpo de la Infantería de Marina en la tarde de este jueves, día 24, ha tenido lugar un solemne arriado de la Bandera Nacional en los jardines de Herrera, frente al Palacio de Capitanía General, acto que contó con la asistencia de un numer0so grupo de ciudadanos así como una amplia representación de la Armada, y que fue presidido por el general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Carlos Pérez-Urruti Pérez. Previamente la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina ofreció un concierto.

Concierto

El buen tiempo reinante dio si cabe mayor brillantez al concierto de la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina,

que se ofreció en los jardines de Herrera, al pie del monumento dedicado al marino Jorge Juan, una escultura de bronce erigida sobre un pedestal de piedra. La estatua aparece señalando con su mano izquierda hacia los Arsenales, ya que este marine fue uno de sus diseñadores.

La Unidad de Música, bajo la dirección del capitán Luis García Cortizas, ofreció un atrayente programa y como es costumbre, hubo una a mayores en la que participaron los asistentes, interpretando “Banderita», de «Las corsarias« («Como el vino de Jerez/y el vinillo de Rioja/son los colores que tiene/la banderita española,/la banderita española. Cuando estoy en tierra extraña/y contemplo tus colores/y me acuerdo de mi España,/mira si yo te querré. Banderita tú eres roja,/banderita tú eres gualda,/llevas sangre llevas oro/en el fondo de tu alma. El día que yo me muera/si estoy lejos de mi Patria,/sólo quiero que me cubran/con la Bandera de España.»).

El general Pérez-Urruti al final del concierto felicitó al director y demás miembros de la Unidad de Música.

Solemne arriado de la Bandera

Pasados diecinueve minutos de las siete de la tarde, tuvo lugar el tradicional y solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía de Ferrol.

En esta ocasión, la ceremonia estuvo presidida por el general comandante de la FUPRO, Carlos Pérez-Urruti Pérez, al que acompañaba el coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz Alisedo. Asimismo estaban presentes, además de un numeroso grupo de ferrolanos, distintos mandos de la Armada, comandantes de buques y dependencias, de la Guardia Civil, Policía Nacional, jefatura de Bomberos de Ferrol, y miembros de entidades y asociaciones civiles.

El acto comenzó a las 18.45 horas con el desfile de una sección de honores y la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, que partieron de las proximidades de la iglesia de San Francisco y recorrieron la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en las inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes al acto, la historia de la Bandera Nacional.

A la señal de cañón desde la «Punta del martillo» se arriaron las Banderas en los buques y dependencias de la Armada. Eran las 19,16 minutos de la tarde, comenzaba el ocaso. La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y la sección rendía honores mientras descendía del mástil la Bandera Nacional.

Una vez arriada la Bandera, que fue retirada al interior del edificio de Capitanía, concluyó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad» compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco, que es entonado a la puesta de sol en todos los buques y dependencias de la Armada desde principios de siglo XX.

Desde los altavoces se agradeció la presencia de los ferrolanos a este acto y se procedió a la retirada de la sección de honores entre aplausos de los asistentes.

En todo momento se cumplieron las normas sanitarias impuestas por la Xunta de Galicia en relación a la pandemia provocada por la Covid19.

Este viernes acto militar en el Quartel de Dolores

Para las doce de la mañana de este viernes está previsto el acto final del programa preparado con motivo del 485 aniversario de la creación del Cuerpo.

Los actos, presididos por el general comandante de la FUPRO, Carlos Pérez-Urruti Pérez, consistirán en una Parada Militar, ceremonia de transmisión del legado espiritual e histórico y una ofrenda a los caídos. Han anunciado su asistencia distintas autoridades civiles y representaciones de la Armada.