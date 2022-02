Creación da Mesa Local de Coordinación Institucional contra a violencia de Xénero en Narón

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e a concelleira de Igualdade, Mar Gómez, reuníronse este venres, día 25 de febreiro, na Coruña coa subdelegada do goberno, María Rivas para impulsar a creación da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero na cidade, un documento que terá que someterse a aprobación plenaria, tal e como indicou Ferreiro.

A alcaldesa recordou que a xuntanza é froito do compromiso adquirido pola Subdelegación do goberno na Coruña e o Concello naronés a principios deste mes en Narón, no transcurso da Xunta Local de Seguridade, de crear esa Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de xénero.

Ferreiro e Rivas acordaron manter a cooperación entre ambas administracións para rematar co machismo, incidindo na importancia de erradicar esta lacra social.

A rexedora local valorou positivamente o encontro mantido coa subdelegada do goberno e tamén a súa predisposición a colaborar na constitución do citado organismo. “É de vital importancia a colaboración entre administracións para poder abordar un problema tan grave como o da violencia de xénero dende o inicio, deseñando e aplicando medidas preventivas, sensibilizando á sociedade e poñendo en práctica políticas que permitan a súa detección precoz”.

Así mesmo, a alcaldesa destacou o traballo que se está realizando na cidade nesta materia, “donde traballamos coas asociacións, nos colexios, no mundo do deporte, da cultura… nesta mesma liña” e recordou que este mesmo mes se impulsou a través do Pacto de Estado contra a violencia de xénero o Punto Violeta de Narón.

“Neste Punto Violeta, informamos á cidadanía tanto dende a web do Concello como físicamente, cunha carpa móbil que levaremos aos diferentes eventos que se organicen no Concello, co fin de ofrecer asesoramento e axuda ás persoas que o precisen”, subliñou Ferreiro.

A alcaldesa recordou que o Punto Violeta de Narón estará mañá na praza da Solaina (18.00 a 22.00 horas), o día 6 de marzo nas inmediacións do Pavillón da Gándara (10.00 a 14.00) e o 8 de marzo na praza da Igualdade, coincidindo coa celebración de tres concurridos eventos na cidade, como o Entroido, a “I Carreira pola Igualdade” e os actos do Día Internacional da Muller, respectivamente.

“Dende o Concello de Narón continuaremos poñendo a disposición da cidadanía todos os recursos que estean ó noso alcance para contribuír na erradicación desta lacra e a constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de xénero é un paso máis neste camiño no que temos que continuar avanzando as administracións e a sociedade en xeral”.