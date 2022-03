El PP de Ferrol critica la desorganización de las actividades del Carnaval

La concejala del Grupo Popular Maica García criticó a través de un comunicado que «la desidia del concejal de Cultura repercute directamente en la organización y planificación de las distintas actividades que se incluyen dentro de esta área»

«Un ejemplo es lo que ha sucedido con el Carnaval». “Faltó a la verdad cuando en comisión nos dijo que las comparsas no estaban interesadas en participar, tuvo que recular y a última hora organizar el desfile y el festival” recordó la popular

«Sabiendo la fecha en la que se celebra el Carnaval parece increíble la descoordinación, un ejemplo más de la falta de planificación de un gobierno que está desbordado»

Desde el Grupo Popular «queremos reconocer el gran esfuerzo que han hecho las comparsas para que se pudiera celebrar esta fiesta». “Nosotros sí escuchamos a las comparsas para conocer sus preocupaciones y necesidades, como la instalación de una jaima para que puedan esperar antes de subir al escenario”

«Este Carnaval saldrá adelante por el esfuerzo y trabajo de los participantes, así como del personal técnico del Concello de Ferrol y no del máximo responsable de Cultura». “No entendemos cómo el gobierno no se ha volcado con este Carnaval, el primero después de la pandemia, sabiendo la delicada situación por la que atraviesa nuestra ciudad y que servirá para ayudar a la hostelería y al comercio”

«Siguiendo la política oscurantista de Mato, no se nos presentó el cartel, en el que, por cierto, no se detalla toda la información sobre las actividades previstas». “El cartel no indica ni de dónde sale el pasacalles este lunes, día 28 de febrero, ni que hay una fiesta infantil previa a la gala” «también desconocemos a qué empresa se ha adjudicado esta actividad, otro ejemplo de falta de transparencia del gobierno de Mato más preocupado de salir en la foto que de gestionar» manifestó la concejala Maica García.