El Almirante de Acción Marítima comenzó este lunes su visita a Ferrol

El Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, comenzó en la mañana de este lunes su visita a la ciudad de Ferrol que se prolongará hasta el martes, día 1, con el fin de analizar de primera mano la actividad de las unidades de MARFER y conocer las inquietudes de sus subordinados. Además, el Almirante recibirá al patrullero “Serviola” en su regreso a Ferrol, tras superar con éxito la Calificación Operativa (CALOP) desarrollada en aguas de Cartagena durante el último mes.

Dentro de esta visita figuran también, este martes, reuniones con sus Comandantes subordinados, emplazados en Ferrol, Cartagena, Cádiz y Canarias, responsables de todas las unidades de la FAM, y presentes en la ciudad departamental al efecto. Asimismo tendrá la oportunidad de tratar en persona con los Comandantes Navales del Cantábrico, de Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián.

PRIMER ACTO EN FERROL

A las doce y cuarenta y cinco minutos de la mañana de este lunes el VA Sobrino Pérez-Crespo llegó a la explanada del antiguo cuartel de instrucción en donde fue recibido por el Comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (COMARFER), capitán de fragata José M.Faraldo Sordo , los comandantes de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima presentes en Ferrol y el personal de la Jefatura de Órdenes de MARFER.

A continuación, realizó una visita a las instalaciones de la Jefatura de Órdenes de MARFER. Previamente el VA Sobrino había tenido una reunión protocolaria con el Almirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz.

Seguidamente se celebró el acto oficial con lectura de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, en las que se recogen las Leyes Penales, así como la imposición de condecoraciones y despedida.Tras la lectura de varios artículos el VA Sobrino dio la voz de ¡Viva España! que fue respondida por los asistentes. y a continuación comenzó el acto de imposición de condecoraciones.

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

Seguidamente se procedió a la imposición de condecoraciones concedidas por diferentes órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, correspondientes a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y cruces a la constancia en el servicio y al mérito naval.

Los condecorados

Durante el acto celebrado en la mañana de este viernes se entregaron las siguientes condecoraciones:

CRUZ DEL MÉRITO NAVAL

CC Juan Manuel Garat González, Subteniente Miguel López Sedes, cabo Byron Flores Benavides y marinero Rubén Castro Leis.

ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

Brigada Jesús Antonio García Pérez y Sargento 1º Marcos Martínez Gilsanz.

CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

Capitanes de corbeta Rubén Correa Papín y Juan Manuel Garat González.



CRUZ DE ORO A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO

Cabo 1º Juan José Fernández González.



CRUZ DE PLATA A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO

Cabo Mayor Juan Gálvez Recio.



CRUZ DE BRONCE A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO

Cabo Agustín Deive González.



MENCIÓN HONORÍFICA

Capitán Juan Carlos del Río Rodríguez, Cabo 1º Carlos Caetano Bouzada Taboas y marinero

Everett Pérez Menéndez.

Tras la entrega de condecoraciones el Almirante del Arsenal se dirigió a todos los presentes pronunciando unas emotivas palabras.

VOCACIÓN PARA DEFENDER A UN PAÍS Y UNA BANDERA

Tomó la palabra el subteniente mayor Constantino López Arranz como despedida por su pase a a reserva. Señaló que «Solo tengo palabras de agradecimiento y sensación de haber tenido una profesión durante 45 años que me ha reportado en lo personal y laboral las mayores satisfacciones que nunca hubiese imaginado lograr.

Esto que puede parecer difícil de conseguir durante este largo tiempo tiene una receta fácil, vocación para dedicar nuestra vida a defender un País y una Bandera.

Para los más jóvenes recordarles que la vocación no siempre es de nacimiento hay que vivirla, sufrirla por momentos y con el paso del tiempo disfrutarla. Yo mismo, en estos últimos años de mi carrera he tenido que adaptarme a un empleo el más noble en nuestra escala de mando y probablemente el más complicado pero que he tenido la suerte de comenzarlo a las órdenes del almirante, he aprendido la verdadera dimensión del as palabras vocación y liderazgo, ¡muchas gracias almirante!.

También quisiera agradecer al COMARFER la deferencia a este empleo, trabajando codo con codo para llevar esta jefatura de órdenes a buen puerto con el gran déficit de personal, a los comandantes de los buques y unidades y a sus dotaciones por el exquisito trato recibido desde el momento en que he puesto un pie en sus cubiertas .

No quiero olvidarme de los que no están aquí pero son los grandes artífices de todo lo que hacemos y como lo hacemos ,vuestras familias que son el puerto en el que atracamos cuando venimos de campear el temporal ellos siempre están ahí esperándonos con los brazos abiertos

entendiendo siempre cual es nuestra misión.

También es el momento de acordarse de los amigos y compañeros que han estado a nuestro lado en los momentos más difíciles y que han quedado en el camino

Para finalizar es de caballeros reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a la Armada y me voy feliz con el deber de haber cumplido hasta donde han dado mis posibilidades pero nunca rehusando el estar al pie del cañón hasta el último momento. Un fuerte abrazo para todos y que la Virgen del Carmen os acompañe siempre»

PALABRAS DEL ALMIRANTE

Tras esta emotiva alocución el Vicealmirante Sobrino se dirigió a todos los presentes pronunciando unas palabras.

Un sentir ferrolano

«Me causa una especial emoción presidir este acto y agradezco mucho al COMANFER el que me haya invitado. Estoy muy unido a Ferrol. Gran parte de mi infancia y mi juventud transcurrió aquí. Aquí también fue mi primer destino como oficial en el destructor “Gravina”, a muchos ni os sonará, También el último acto al que tuve ocasión de asistir aquí en Ferrol fue también una lectura de Leyes penales en la explanada contigua del Cuartel de Instrucción ».

«El acto de Leyes penales que hoy celebramos es una ceremonia sencilla y tradicional en la Armada y en la que solemos imponer condecoraciones, menciones a algunos de vosotros, y como me gusta decir en estas ocasiones, pues sabemos que el cupo que tenemos de recompensas es muy limitado, está claro que son todos los que están pero no están todos los que son.

Por un lado las recompensas a la constancia en el servicio, como las de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo premian un intachable y prolongado servicio en las Fuerzas Armadas. Los que alcanzáis estas condecoraciones debéis lucirlas con orgullo, pues representan el trabajo callado y eficaz, muchas veces lejos de casa, que habéis realizado durante muchos años. Por otro lado las cruces al merito naval y las menciones con que os hemos reconocido premian el servicio distinguido y sobresaliente en vuestra labor diaria. Es un orgullo y también una responsabilidad añadida para vosotros, dado que como acabo de decir los cupos para estas medallas son muy escasos y como bien sabéis muchos de vuestros compañeros también han sido merecedores de este especial reconocimiento».

Tras dar la enhorabuena a todos los condecorados el VA Sobrino los animó, a todos,« a mejorar en el día a día con el espíritu de servicio a España que nos guía en la Fuerza de Acción Marítima y en la Armada».

Gran esfuerzo realizado

«Me gustaría aprovechar la ocasión para poner en valor y ensalzar la importancia de vuestra labor diaria como parte de la Fuerza de Acción Marítima. Vuestro trabajo se caracteriza por ser una labor callada, cotidiana, al servicio de la seguridad de España y los españoles, colaborando con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con los demás organismos con competencias en el ámbito marítimo, asegurando que nuestras aguas territoriales y nuestros intereses se encuentren protegidos. En este sentido quiero agradeceros personalmente el gran esfuerzo que habéis realizado hasta ahora el cual nos ha permitido cumplir con nuestro deber sin que los problemas de cobertura de personal ya de por si exigentes para las dotaciones reducidas de nuestras unidades, y últimamente agravadas por las situaciones de pandemia derivadas del Covid 19 han mermado, en muchos casos, nuestras dotaciones».

Se refirió con afectuosas palabras al subteniente mayor que después de 45 años pasa a la reserva, «Toda una vida dedicada a servir a España y a los españoles. Te conocemos, yo especialmente, y doy fe y pongo de manifiesto tu enorme calidad humana y profesional. Muchas gracias por tu servicio a la Armada y te deseamos de corazón mucha suerte».

Tras la voz de ¡Viva España! Y ¡Viva El Rey” que fueron contestadas por todos los presentes finalizó el acto con el Himno de la Armada.