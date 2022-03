«Estoy muy feliz y muy tranquila, me he sentido siempre muy querida» (Beatriz Sestayo ante la presentación de Mato a la secretaria socialista)

Nada más conocerse el comunicado de Ángel Mato en el que anunciaba que se presentaría al cargo de secretario general de la agrupación local del PsdG-PSOE no quedaba otro remedio que conocer la opinión de la hasta ahora secretaria general, Beatriz Sestayo. Un decisión del alcalde que ya “estaba prevista” desde hace tiempo y que él nunca oficialmente “afirmó” ni “negó” pero tal y como se fueron desarrollando los acontecimientos en la familia socialista era de esperar.

Y Sestayo respondió, sin ninguna pega, a Galicia Ártabra sobre su decisión de no intentar «recuncar» en el cargo y sobre su postura hacia Ángel Mato.

GAD.-¿Nada de volver a su puesto en la ejecutiva local?

B S.-”Ya hace unos meses que yo anuncié a mis más cercanos y cercanas que no me iba a presentar

Llevo más de diez años al frente de la agrupación socialista de Ferrol, he sido la primera mujer que ha sido secretaria general, he obtenido siempre el apoyo de la militancia a la que estoy inmensamente agradecida pero ahora necesito dedicarme a mi familia y a otros proyectos profesionales por supuesto siempre desde la militancia socialista y como gerente en la SEA”.

GAD.-¿Qué le parece que se presente Ángel Mato?

B S.–”A mi me parece muy bien que se presente Ángel y todos los compañeros y compañeras que se quieran presentar para el honor de encabezar la agrupación de Ferrol como yo he tenido la suerte de hacerlo siempre que me he presentado . Me he sentido siempre muy querida».

GAD.-¿Olvidadas viejas rencillas?. ¿Se ha sentido atacada injustamente en algunos momentos?

BS.-”Yo no tengo rencillas con nadie. El trabajo al servicio de lo que está ocurriendo en la sociedad es lo suficientemente importante para que dediquemos nuestro tiempo a ello. Me he sentido muy querida y apoyada por la militancia socialista que me ha apoyado siempre que me he presentado . Estaré siempre agradecida “

GAD.-Un mensaje a sus compañeros de ejecutiva y a todos los militantes.

B S.-”Inmensamente agradecida por el apoyo, inmensamente afortunada por poder caminar y trabajar con compañeras y compañeros que son ya más que amigos y animar a seguir trabajando cara al futuro para seguir mejorando la sociedad con nuestras aportaciones “

B S.-”Muchas gracias. Igualmente. Estoy muy feliz y muy tranquila, y agradezco la colaboración y espero haber colaborado y disculparme por los errores que haya podido cometer, siempre de buena fe.

En todo caso sigo en la militancia socialista, en los comités nacionales y provincial del partido y como gerente de la SEA. Mi familia me lo agradecerá “