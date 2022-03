Editorial-?Qué pinta la oposición?.¿Qué pintan los vecinos?

Justo esas preguntas del titular del editorial se las hacen muchos ciudadanos al ver que lo que se acuerda en los plenos municipales si no lleva el sello del gobierno municipal queda paralizado “sine die” y… ”que nos las den todas”.

Claro que los vecinos comienzan a despertar y a quien se las dan todas es al gobierno local por no cumplir los mandatos plenarios.

Esto viene a cuento porque en sesión plenaria de la corporación municipal se aprobó una moción, con los votos a favor del Partido Popular y de Ferrol en Común, la abstención del BNG y los contras del PSOE para que el acuerdo del grupo de gobierno de implantar por decreto el ´limite de velocidad a 30 kilómetros por hora en la carretera de Catabois, carretera de Castilla y avenida de Esteiro se dejase sin efecto.

Esa moción aprobada el 27 de enero parece que no gustó nada al edil de tráfico, pues todos los comentarios fueron a que él señaló que esa velocidad, a 30 k/h. no se iba a variar, en contra de los acordado y de asociaciones de vecinos, taxistas, comerciantes, y… un largo etc.

El Partido Popular llegó a denunciar públicamente a Mato de «secuestrar la democracia plenaria» … eso a primeros de febrero.. pero na de na. La asociación de vecinos de San Pablo lleva recogidas cerca del millar de firmas de protesta pero..na de na. ¿Qué hace falta entonces?.

La pregunta es clara y precisa ¿qué pinta la oposición si los acuerdos plenarios no se tienen en cuenta?

Es más … ¿qué pintan los vecinos?. Se defiende, a boca grande, el asociacionismo vecinal, pero a boca chica, ni caso…. no solo en este tema, en otros muchos, salvo que “te saquen” de vez en cuando en alguna fotografía en internet diciendo aquello de … ”que buena es la madre Asunción que nos lleva a todos de excursión” mientras al resto…ni agua.

Al César lo que es del Cesar, a la oposición lo que es la oposición no solo contar con ella a la hora de pedir su voto para lograr la alcaldía o echar adelante presupuestos. A las asociaciones de vecinos darles cancha, mantener reuniones, conocer opiniones … que no se enteren muchas veces por los medios de comunicación de medidas adoptadas y ya puestas en marcha. En estos días que tanto se habla de defender la democracia, menos Putin y más Ucrania…no viene mal hablar de democracia municipal. Digo yo.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-Director