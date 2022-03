O Parrulo Ferrol mereció más ante UA Ceutí

La fortuna no se alinea con O Parrulo Ferrol tras caer por 1-2 ante UA Ceutí, en la 26º jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido no tenía un dominador claro en los primeros minutos, con el balón de un lado a otro de la pista, aunque eran los visitantes los que tenían la primera ocasión de peligro en una doble oportunidad, que evitaban entre Gozi y Domingos, este con su cara. El UA Ceutí buscaba ponerse por delante, Anuar desde el borde del área lo intentaba con un tiro cruzado raso que se iba fuera por poco y en la siguiente jugada We Casas quería culminar un contragolpe al primer palo, pero no lograba concretar.

Los ferrolanos empezaban a alternar el juego de cuatro con el juego de cinco con Gozi para crear espacios en la defensa ceutí, buscando el gol que les pusiera por delante, pero quienes lo conseguían eran los visitantes, al robar Colacha un balón en el área local y anotar el 0-1.

A pesar de esto, los jugadores de O Parrulo Ferrol buscaban el empate y Gozi tuvo una buena ocasión con un tiro desde quince metros a media altura, obligando a Dani Cabezón a sacar una buena mano y, casi en la siguiente jugada, Adri conectaba un buen pase entrelíneas con Kevin Chis al primer palo, pero nuevamente el portero visitante llegaba justo a tiempo. Kevin Chis quería el gol, pero no daba llegado, como en una buena jugada de equipo iniciada desde atrás, aunque su disparo se iba fuera, por lo que con este solitario tanto visitante el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación O Parrulo Ferrol buscaba seguir creando huecos en la defensa del UA Ceutí y, con el paso de los minutos, el juego pasaba a disputarse en media pista, sin un dominador claro. Las primeras ocasiones las tenían los visitantes con una doble ocasión de Sufian y Filipe dentro del área que evitaba Gozi.

O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos, rozando el gol, como en una buena jugada de equipo al primer toque que no lograba concretar Kevin Chis al segundo palo. Y no tardaba Adri en intentar hacer una de las suyas con una gran jugada personal, conectando un tiro cruzado desde el borde del área al que llegaba Alberto muy forzado al segundo palo, intentando rematar de cabeza. Quien tenía la ocasión más clara era Pedro con un tiro al palo desde el borde del área, pero justo en la siguiente jugada, Colacha robaba un balón en media pista, quedándose solo delante de Gozi y enviándolo a la escuadra desde el borde del área, estableciendo el 0-2.

Hélder salía a la pista como portero-jugador buscando el gol y el juego de cinco daba resultado, con un gol de Pedro al segundo palo en una buena jugada de equipo, poniendo el 1-2. Los ferrolanos querían el empate y lo tuvieron muy cerca, con un tiro de Hélder desde diez metros que despejaba Dani Cabezón o un tiro cruzado de Pedro desde la línea de fondo que se iba por muy poco.

Los ferrolanos tuvieron el empate a falta de 38 segundos. El UA Ceutí cometía su sexta falta y Adri tenía un doble penalti para empatar el partido, pero la fortuna volvía a brillar por su ausencia y su tiro se estrellaba en el palo, por lo que este 1-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 26 puntos, en el 17º puesto de la tabla. Este martes recuperarán el partido aplazado ante Servigroup Peñíscola Globeenergy, de la 17º jornada, que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Municipal de Peñíscola.

O Parrulo Ferrol: Gozi, Pedro, Kevin Chis, Domingos, Hélder – también jugaron – Alberto, Terán, Adri, Miguel Caeiro y Noel.

UA Ceutí: Dani Cabezón, Molero, We Casas, Anuar, Sufian – también jugaron – Colacha, Abraham, Smail, Filipe.

Árbitros: Francisco Javier Marazuela y Félix Daniel Miguel (Comité de Castilla y León). Amonestaron al visitante Germán Román.

Goles: 0-1 Colacha min.14, 0-2 Colacha min.36, 1-2 Pedro min.37.

Pabellón: A Malata.