“La Infantería de Marina más antigua del mundo”. Exitosa conferencia en San Fernando.

Dentro de las actividades programadas para la celebración del 485° aniversario de la Infantería de Marina española, el comandante Jesús Campelo Gaínza impartió la conferencia “Símbolos y tradiciones del Cuerpo de Infantería de Marina” en el Salón de Actos «Galatea» de la Escuela de Suboficiales de la Armada, en San Fernando (Cádiz). Fue un éxito rotundo, tanto por la gran convocatoria como por el alto nivel en la ponencia. Campelo Gaínza es uno de los

máximos expertos en el tema y autor del libro de referencia “ “Desde 1537”, con el que obtuvo el “premio Círculo Rojo al mejor libro de investigación de su año de publicación”

El acto estuvo presidido por el general de brigada Souto Aguirre, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada y tuvo un record de asistencia respetando las limitaciones covid.

Entre los asistentes se encontraban el Coronel de la Guardia Civil Jefe de la Comandancia de Cádiz, el Coronel Director del Centro de Formación de Tropa del Ejército de Tierra de Camposoto y el Coronel comandante del Tercio del Sur de Infantería de Marina. Junto a ellos, diversas autoridades de la Armada y la Infantería de Marina en la provincia de Cádiz, así como un nutrido grupo de ferrolanos.

Una exposición didáctica y bien estructurada

Campelo Gaínza estructuró la conferencia partiendo de los siete símbolos y tradiciones más característicos del Cuerpo de Infantería de Marina. Abrió fuego con el tema de su antigüedad que está reconocida del año 1537. La última vez tras el Real Decreto 1888/1978, lo que la convierte en la más antigua del mundo, que no quiere decir la primera, sino la que hoy en día continúa en permanencia, sirviendo a su nación desde entonces. De hecho, afirmó las demás Marinas de nuestro entorno se basaron en ella para constituir las suyas propias.

Continuó con la curiosa evolución del emblema actual del Cuerpo, para centrarse en la explicación, y el porqué del uso de los símbolos que diferencian al uniforme del infante de marina de otros de las Fuerzas Armadas, tales como las sardinetas y la franja partida grana. Algunos datos conocidos y otros no tanto que sorprendieron a un público que siguió con detenimiento todas las explicaciones. Campelo finalizó con sus otros símbolos específicos tradicionales, como el lema, sus banderas privativas y su himno institucional.

La exposición brillante, bien estructurada y con gráficos de gran eficacia no hizo más que confirmar la solvencia de un militar historiador que no sólo domina el tema al máximo nivel, sino que sabe transmitirlo como la Armada merece. Para aquellos que no pudieron asistir, la conferencia puede consultarse en youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qP6JQJU2anA

El ponente y su libro de referencia

El comandante de Infantería de Marina Jesús Campelo Gaínza ( Cádiz 1973) destinado en el Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, tiene entre otros cometidos, el de Director de la Oficina de conservación histórica del Cuerpo.

Ingresó voluntario y ha ostentado los empleos de cabo, cabo 1º, sargento, alférez, teniente y capitán. Excepto un año en la Agrupación de Madrid y cuatro como profesor en la EIMGAF y en la Escuela Naval, la mayor parte de sus treinta años de servicio ha estado destinado en el Tercio de Armada, oncretamente en la sección de reconocimiento, y en la 1ª y en la 3ª compañías de fusiles del 1er Batallón de Desembarco, en la compañía de Organización del Movimiento en Playa, en la compañía de Embarcaciones de asalto y en la 2ª batería de obuses. Además, ha ejercido el mando de la 3ª batería de obuses, de la batería de misiles antiaéreos Mistral y de la 12ª compañía de armas del 3er Batallón de Desembarco Mecanizado.

Ha participado en tres operaciones internacionales, dos en Bosnia y una en Haití. Es especialista en Artillería y coordinación de fuegos y tiene los cursos de Aptitud pedagógica, de Seguridad en vuelo, de Mantenimiento de armas y de Patrón de embarcaciones.

Una sólida formación histórica

Paralelamente a su carrera militar Campelo se ha formado en Heráldica y Vexilología por el Instituto de Historia y Cultura Militar, y actualmente estudia el Grado universitario en Geografía e Historia. Es miembro de la Asociación Española de Militares Escritores (AEME) y es autor del libro de HRM editores “Desde 1537”, con el que obtuvo como hemos comentado, el “premio Círculo Rojo al mejor libro de investigación del año 2016” , disponible en HRM Ediciones.

El Comandante ha escrito artículos de interés militar para el “Boletín de Infantería de Marina”, los magazines “Historia de la Guerra” y “Ejércitos”, y para la “Revista General de Marina”. En redes sociales administra una página de Facebook llamada “Historia de la Infantería de Marina española” y el blog de historia militar “Ephemeris”.