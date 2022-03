Actos conmemorativos do 50 aniversario do CPI do Feal, Narón

A alcaldesa, Marián Ferreiro, acudiu este mediodía ós actos de celebración do 50 aniversario do CPI do Feal. O director das instalacións, Juan Carlos Bedia, recibiu á rexedora local e á edil de Ensino, Mercedes Taibo, acompañado por integrantes da directiva, do inspector de Educación na zona, de profesorado e da ANPA do centro naronés e unha representación do alumnado.

Ferreiro agradeceu o convite ó acto e felicitou ó equipo directivo e profesorado e tamén ós representantes da ANPA polo traballo realizado. Así mesmo, tivo palabras de agradecemento para as exdirectoras e o exdirector do CPI do Feal que participaron no acto celebrado este luns día 7 de marzo, Amelia Conde, María Dolores Vizoso, Pedro Abeal e Víctor Novo e tamén para aqueles que, por diferentes motivos, non puideron estar físicamente.

“Parabéns polo voso labor neste centro, un dos máis antigos da cidade e que onte cumpriu 50 anos”, subliñou a alcaldesa. Así mesmo, no transcurso do acto destacou o traballo realizado polas alumnas que deseñaron a imaxe deste aniversario e dunhas chapas conmemorativas para, finalmente, entregar ó director unha réplica da escultura “Anduriña”, autoría do naronés Manuel Patinha, en recordo desta data tan especial no centro.

Catro alumnas do colexio acudiron á convocatoria, presenciando as intervencións e a actuación dun grupo de integrantes da Banda de Gaitas de Narón que se sucederon no exterior das instalacións. Celtia Dopico realizou o deseño no que se inspirou o logotipo do aniversario do colexio e Tania López o dunhas chapas conmemorativas, mentres que Maite Sánchez e Alba Souto acudiron como representantes do Consello Escolar.

As exdirectoras e o exdirector do centro fixeron tamén no acto un repaso da súa estadía polo CPI do Feal, do que aseguraron gardar gratos recordos. Ó remate do acto Juan Carlos Bedia indicou que o centro desenvolverá varias propostas para conmemorar esta data ó longo do actual curso escolar.