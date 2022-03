Cuarta edición de la Universidad Senior en As Pontes

El Concello de As Pontes inauguró el lunes, día 7 de marzo, la cuarta edición del programa de Democratización do Coñecemento, promovido por el Concello de As Pontes, la Universidad Sénior y el Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente de la Universidad de A Coruña, en el que participan medio centenar de ponteses mayores de 50 años.

Durante este acto, la concejala de Bienestar Social, Tania Pardo, agradeció la presencia del alumnado, haciendo hincapié en la magnífica acogida de esta iniciativa por parte de los vecinos “que tienen, de nuevo, la oportunidad de participar en el desarrollo de actividades de formación científica y cultural”

Asimismo, la concejala destacó la importancia de esta acción formativa para el municipio y sus vecinos “Acercar la Universidad Sénior a nuestra localidad supone favorecer el encuentro y el envejecimiento activo, poniendo en valor la experiencia vital y profesional, dándoles, a todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de pasar por las aulas universitarias, una herramienta de crecimiento personal” apuntó Pardo.

El programa formativo se articula entorno a tres módulos centrados en aspectos relacionados, en primer lugar con el Arte y Humanidades con charlas sobre terapias contra la adversidad, patrimonio tradicional y preindustrial de Galicia y geología romántica en As Pontes.

El segundo módulo versará sobre Ciencias Jurídicas y Sociales con una clase sobre cultura y medio ambiente, otra sobre globalización, medioambiente y población y otra clase sobre tendencias penales de actualidad.

El último módulo, dedicado a las Ciencias de la Salud, abordará cuestiones como la comunicación gestual, estrategias para cuidadores de personas en situación de dependencia y la influencia de la actividad física en la calidad de vida.

Cada seminario incluye ademáis una sesión práctica con visitas a diferentes espacios de interés del entorno así como un taller sobre ejercicio físico y un taller en el que se simulará un juicio.