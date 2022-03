Conmemoración do Día Internacional do Pobo Xitano, Narón

A concelleira de Benestar Social, Catalina García, anunciou este miércoles, día 9 de marzo, a apertura do prazo para presentar traballos a dúas propostas organizadas polo Concello de Narón con motivo da conmemoración do 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano.

Os actos programáronse en colaboración con Acción Familiar Ferrol (AFA) “co fin de darlle visibilidade á historia deste pobo e erradicar os prexuízos que existen aínda hoxe en día”, tal e como indicou a edil naronesa.

O alumnado do quinto e sexto de Primaria dos centros de ensino da cidade poderá participar na cuarta edición do concurso de relatos curtos “Cóntanos o teu conto do pobo xitano”. O Consistorio organiza esta convocatoria en colaboración con Acción Familiar Ferrol e a xoguetería local Din&Don. Este ano o tema a abordar neses contos será o da “Interculturalidade e comunidade xitana”, podendo presentar o alumnado ó que se dirixe os seus traballos ata o 25 de marzo. Eses traballos recolleráos persoal de AFA Ferrol o día 28 de marzo e optarán a tres premios para os mellor valorados por un xurado.

Así mesmo, tamén haberá unha proposta fotográfica aberta á participación da cidadanía en xeral, segundo apuntou García. A iniciativa anima a sacar un retrato cunha frase (por exemplo: Espazo libre de racismo, Opré Romá!, Roma Lives Matter, en referencia ó tratamento dos medios de comunicación-…).

As imaxes pódense enviar ó correo: minoriasetnicas@afaferrol.org, asinando unha autorización e dereitos de imaxe e protección de datos que se pode descargar da web www.naron.es ou solicitala ó citado correo de AFA Ferrol, para elaborar un vídeo que se publicará a semana do 8 de abril nas redes sociais do Concello co cancelo #Narónencaló.

Na web do Consistorio pódese descargar material con actividades coas que traballará tamén alumnado de terceiro a sexto de Primaria e coas persoas usuarias para achegar as contribucións do pobo xitano, a historia e a cultura.

García animou á cidadanía a participar nestas propostas, que complementarán os actos que se levarán a cabo no Concello, e que se anunciarán próximamente, para conmemorar o Día Internacional do Pobo Xitano.