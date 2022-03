Curso sobre comunicación e márketing en liña, Narón

O concelleiro de Promoción Económica do Concello de Narón, David Pita, anunciou a apertura do prazo de inscrición, este xoves, día 10 de marzo, nun curso de Comunicación e márketing en liña que se desenvolverá o vindeiro 24 de marzo no Centro Cívico Social do Alto do Castiñeiro.

A actividade, segundo recordou o edil, enmárcase no programa “Mergullando no litoral de Narón”, que se se desenvolve co apoio do Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) e a Consellería do Mar da Xunta, a través do Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte e conta coa colaboración de Fedepesca.

Pita apuntou que se trata dunha acción “dirixida a diferentes colectivos pola temática que se abordará, xa que tanto a comunicación como o márketing en liña son dúas áreas a ter moi en conta actualmente en calquera sector laboral”.

As temáticas que se abordarán son: Tendencias en comunicación e márketing, Big data e definición de público obxectivo, Creación de marca, Comunicación en liña e redes sociais, Campañas SEM en redes sociais, Deseño e execución de estratexias de márketing e Fotografía do produto.

As persoas que desexen asistir poden anotarse dende hoxe a través do Rexistro, da Sede Electrónica de Narón ou do correo electrónico: me.mendez@naron.es indicando nome e apelidos, DNI, dirección e teléfono de contacto.

O prazo de inscrición rematará o vindeiro 20 de marzo