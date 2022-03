Editorial-El presidente de Navantia ¿»persona non grata»?

¿Persona “non grata”? eso es lo que muchos podrían pensar, desde luego muchos ferrolterranos al leer o escuchar las palabras pronunciadas por el presidente de Navantia durante la visita, este viernes día 11, a la factoría ferrolana acompañando a la ministra de Defensa.

Ricardo Domínguez, madrileño, ingeniero agrónomo, ha echado un jarro de agua fría, más que fría helada, a las pretensiones, a las peticiones, de los trabajadores de la antigua Bazán, del alcalde de Ferrol, del presidente de la diputación y nuevo secretario general del PsdG-PSOE, del Parlamento Gallego, de la Xunta de Galicia, de los sindicatos, de distintos comités de empresa, ..porque todos pedían o apoyaban por lo menos la pretensión de que la factoría ferrolana contase con un dique cubierto que permitiría a la empresa , entre otros muchos e importantes motivos, prepararse para un futuro cercano en cuanto a concursos internacionales y nuevas contrataciones, al dejar de ser competencia clara.

El señor Domínguez, que quizás sabe mucho más de lo referente al campo que de lo naval, aunque hay que reconocer que Navantia cuenta con excelentes técnicos, sigue un poco la línea de sus predecesores en el cargo, Susana Sarriá (2018-2020), ingeniera de montes; y Belén Gualda (2020-2021), ingeniera de caminos, que en cuanto a títulos no tenían ni tienen mucho que ver con el mugardés Esteban García Vilasanchez, este si ingeniero naval y que fue destituido dentro de esa línea de los partidos de situar “a sus gentes” sin que tenga mucho que ver la formación de cada uno de ellos. Y no se pudieron echar atrás en lo de as F-110 porque el tema se dejó muy bien amarrado.

Siempre se supo y se sabe que para poder construir un bloque de viviendas es necesario contar con tiempo por lo menos con un buen solar y no esperar al momento del inicio de la obra para poder adquirirlo. Pues bien el señor presidente de Navantia nos dice que “de momento” no se plantea la construcción del dique en Ferrol para aumentar la capacidad del astillero.

«Tener un dique puede ser un elemento diferencial«, admite, «pero las inversiones en toda industria, sea pública o no, hay que hacerlas dentro de un criterio de rentabilidad y de amortización».

¿Piensa el presidente en la rentabilidad del dique o en la rentabilidad de Navantia?, porque nadie puede dudar que la factoría ferrolana sería mucho más competitiva , en todos los sentidos con un nuevo dique que sin él y no esperar ¿hasta cuando?.

Y encima se ríe de los sindicatos (de momento ni mú) porque éstos a pesar de las reivindicaciones, de manifestaciones, entrevistas con alcaldes, presidente diputación, corporaciones municipales, con miembros de la Xunta, y un largo etc dice el señor presidente que “ellos lo saben”, que hay que esperar a mejores tiempos que permitan afrontar la obra económicamente y amortizarla. ¿De verdad lo saben y lo que están haciendo es puro teatro?

“Es algo que puede venir en el futuro, pero hoy, con la realidad productiva que tenemos, no». Es , de nuevo, decir, que cuando suene la flauta … en un futuro, se podría aprobar y después … a seguir esperando años más … total …que na de na.

Así que, mientras tanto, a seguir contentando ”desde arriba” a las cabezas de los sindicatos, a seguir ofreciéndoles importantes subvenciones, y mientras los sindicalistas de a pie, los auténticos, a seguir detrás de la pancarta en la que ya no estarán vices ni responsables nacionales (en algunos momentos) …. que seguro no faltarán al “corte de chapa” y encima dirán que siguen apoyando a Navantia (?)

Así es la historia, las hemerotecas nos ofrecen frases como las de aquel alcalde socialista (como si hubiese sido de otro partido), que dijo “ante esta grave reconversión, entre mi partido y Ferrol, yo con Ferrol” aunque no le hicieron ni caso continuó en su partido y la reconversión fue brutal.

Volviendo al principio y viendo las sonrisas fotográficas ante lo dicho por el madrileño agrónomo, señor Ricardo Domínguez, seguiremos con el interrogante ¿persona non grata?, ¿persona no bienvenida?. A otros por menos les han retirado su título.

Desde Ultramar

Pedro Sanz-Director