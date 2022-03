Semana Santa Ferrolana-Gran brillantez en el acto de presentación de la revista «Ecce Homo» y el procesionario 2022

¡Viva la Semana Santa de Ferrol! Fueron las palabras finales a cargo del presidente de la Junta de General Cofradías y Hermandades, César Carreño, para cerrar el acto celebrado en la mañana de este sábado en el Casino Ferrolano y en el que se presentó la revista Ecce Homo 2022 y el procesionario de los distintos actos de la Semana Mayor de la Semana Santa Ferrolana declarada de Interés Turístico Internacional.

Eran la doce de la mañana y el salón principal del Casino Ferrolano estaba “a tope” guardándose las medidas dictadas por la Xunta de Galicia para la celebración de actos en interiores. Pero no solamente pudo ser seguido por el público que llenó los asientos dispuestos en el salón sino también

por muchas personas a través de la retransmisión en streaming, que igualmente se realizará esta Semana Santa con todas las procesiones.

Allí dieron cita junto con el presidente de la Junta y presidentes y hermanos mayores de las Cofradías y Hermandades de Ferrol, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato Escalona; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros; el coronel jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, José Marina Sanz Alisedo; la diputada provincial y edil ferrolana, Ana Lamas; así como numerosos ferrolanos vinculados a la Semana Santa.

Actuó como maestro de ceremonias el secretario de la Junta, Fernando Iguacel

“Ya se percibe en la ciudad el deseo de que vuelvan las procesiones”(Ángel Mato)

Ángel Mató señaló que “Para mi es una alegría enorme comprobar como la Semana Santa después de estos dos años tan complicados, vuelve con más ilusión que nunca. Soy consciente, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, de las ganas que todos los que participáis en ella me lo habéis transmitido, de las ganas que tenéis de poder hacer una Semana Santa como viene siendo habitual, procesiones en la calle, la ciudad llena de gente, poder salir como cualquier año recuperando una cierta normalidad.

Es inevitable acordarse de toda aquella gente que a lo largo de estos dos años no solamente sufrió, y en algunos casos incluso falleció a causa de la pandemia, sino también de todos aquellos que trabajaron sin descanso para que alguna manera podamos haber llegado hasta aquí, y por lo tanto me sumo ese recuerdo para todos ellos.

La verdad es que la Semana Santa de Ferrol es difícilmente explicable a quien no la conozca, es una celebración que no solamente tiene que ver con la religiosidad ya de por si implícita en ella , va muchísimo mas allá, es un importantísimo evento de atracción turística y económico para Ferrol y por supuesto es una de las características más importantes de la cultura ferrolana.”

Finalizó indicando que “ya se percibe en la ciudad ese deseo de que vuelvan las procesiones”, al tiempo que agradeció el trabajo de las cofradías y expresó el compromiso de colaboración del Concello para “llevar la Semana Santa de Ferrol tan lejos como sea posible”.

«Tras dos años de ausencia la revista Ecce Homo vuelve con nuevos bríos» (César Carreño)

La segunda de las intervenciones estuvo a cargo de César Carreño quien destacó que este año, con la recuperación de la ceremonia del Desenclavo por parte de la Hermandad del Santo Entierro, la Semana Santa de Ferrol va a contar con todos y cada uno de los actos que ya se celebraban en 1616, la fecha de la que data la primera prueba documental de la existencia de procesiones en la ciudad, además de los que se han ido incorporando al procesionario y que no existían entonces.

Después de que la edición de 2020 no pudiese presentarse públicamente y de un año de ausencia, la publicación Ecce Homo “vuelve con nuevos bríos”, dijo el presidente de la Junta.

“Queremos que sea un instrumento para adentrarnos en el pasado y el presente de la Semana Santa y que, a través de ese conocimiento, podamos vivirla más intensamente”, destacó

Carreño quien destacó que el número de 2022 reúne 10 artículos y una entrevista con el nuevo obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos. Además de dichos artículos, en la revista se abordan las obras de rehabilitación de las iglesias de Dolores y las Angustias; las intervenciones de restauración en las imágenes del Cristo de los Navegantes (Socorro) y Cristo de la Agonía (Angustias); la nueva talla de San Pedro de la Cofradía de la Soledad; la historia del Cristo de la Tahona, que hoy alberga el Museo de la Semana Santa; la vida actual de la Orden Tercera en Ferrol y cómo la devoción se intensifica al ver a las imágenes.

Carreño expresó de nuevo el homenaje de la Junta a los trabajadores esenciales durante la pandemia, plasmado también en la revista Ecce Homo a través de la reproducción del cartel de la Semana Santa del año pasado, y anunció que a finales de este mes de marzo verá la luz un boletín informativo de la Semana Santa de Ferrol, “PaixónxFerrol”, que será digital y de periodicidad trimestral.

Seguidamente tomaron la palabra dos de los autores de los trabajos que se ofrecen en la revista Ecce Homo. Emilio Fernández Díaz, que escribió con Antonio Sixto el titulado “El Desenclavo: la función que completa al Santo Entierro”, habló muy brevemente sobre la recuperación de esta ceremonia, que se celebró en Ferrol probablemente desde el siglo XVII y que tuvo lugar por última vez en 1916.

Y a continuación Pilar Freire, licenciada en Historia del Arte y autora de un artículo sobre la arquitectura de la capilla de la Merced, destacó que se cumplen 140 años del nacimiento de Rodolfo Ucha y que tanto la iglesia mercedaria como el Casino, en el que tuvo lugar la presentación de la revista, son obras que el arquitecto realizó en 1925 siguiendo un estilo neoeclecticista.

César Carreño tomó de nuevo la palabra para explicar en que consiste el procesionario de este año, y Fernando Iguacel agradeció a la Xunta de Galicia, a la diputación y al concello el apoyo que recibe la Semana Santa Ferrolana y como muestra la publicación Ecce Homo, de la que se han impreso por parte de la Diputación 5.000 ejemplares, y del procesionario, del que han salido 10.000. A partir de los próximos días estarán a disposición del público en las oficinas de turismo, el Museo de la Semana Santa y otros puntos de Ferrol.

No se olvidó de presentar el cuadro del Cautivo, obra de Liliana Roca Castrillón, que figuraba en un lugar destacado del salón y cuya imagen presidirá el Vía Crucís que tendrá lugar esta misma tarde del sábado.

«Preámbulo de las procesiones que tantos miles de personas esperan con devoción» (Ana Lamas)

Ana Lamas, por su parte, disculpó la ausencia de Valentín González Formoso y expresó su orgullo por participar en el acto, preámbulo de las procesiones que tantos miles de personas esperan con devoción.

“Independentemente das inquietudes relixiosas de cada quen, todos e todas sentimos sentimos o bullir das nosas rúas estes días con miles de visitantes que veñen atraidos como destino por preferencia en estas datas, que é Ferrol, veñen a un evento cun enorme impacto positivo para a cidade”, subrayó. ”Miles de persoas espectantes esperan o paso das procesións que coloran as nosas rúas e mozos e mozas participan como cofrades, ¿Quen non viviu con ilusión e con devoción a procesión do Santo Enterro o quen no recorda a súa primeira vez na procesión dos Caladiños ou a entrada da Virxe da Esperanza o Martes Santo?.»

«Por fín ha llegado el momento de ver las calles repletas de gente» (Martina Aneiros)

Y ya por último tomó la palabra la nueva delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros, que reiteró el apoyo de la administración autonómica y destacó la importancia de impulsar eventos como la Semana Santa “que es un motor económico importantísimo para Ferrol y su comarca”.

“Por fin, después de dos años duros para todos en los que nos hemos visto privados de poder celebrar la Semana Santa por fin ha llegado el momento de poder ver las calles repletas de gente y de poder volver a celebrar actos como éste porque cada vez que presentamos la revista estamos ya en el preludio de nuestra Semana Mayor , ya se calientan los tambores”.

EL PREGÓN SERÁ EN EL JOFRE

El pregón de la Semana Santa Ferrolana que si bien inicialmente se había celebrado en el Teatro Jofre y posteriormente se trasladó a la concatedral de San Julian vuelve al lugar de su inicio, tal y como se preveía en el 2020 y tuvo que suspenderse.

Será el día 2 de abril, en el Jofre y estará a cargo de Mari Pepa Antón, siguiendo la línea de los últimos años de que pregone nuestra Semana Mayor un o una ferrolana

Pepa Antón, Licenciada en Derecho ejerció la abogacía hasta el 2010. Diplomada en Ciencias Bíblicas, columnista de análisis político en varios diarios nacionales, participante en tertulias de análisis político, cultural, social y económico en varias emisoras de radio; poeta y miembros de la Sociedad Artística Ferrolana, Premio Internacional «Hernán Esquío» de poesía.

En el transcurso del acto le será entregado al Tercio del Norte de la Infantería de Marina la Medalla de Oro de la Junta General de Cofradías y Hermandades.

Esta jornada pregonera finalizará con un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte