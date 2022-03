El Café Candelas O Parrulo “B” dio la cara ante Santiago Futsal

El Café Candelas O Parrulo “B” luchó por los puntos, pero no los pudo conseguir en su visita al Santiago Futsal, al caer por 3-1, en la 24º jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón del Restollal (Santiago de Compostela).

El partido empezaba con los ferrolanos realizando un planteamiento serio sobre la pista, realizando un buen juego, lo que hacía que tuvieran ocasiones, ante un Santiago Futsal que no se encontraba cómodo, aunque tenían ocasiones claras que lograba evitar Álex Regueira bajo palos. Los que lograban ponerse por delante eran los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” en una buena jugada con un pase de Renatinho a Dani para que este hiciera el 0-1 con el que se iban al descanso.

Tras la reanudación el Santiago Futsal salía con un punto más en la parte física, algo que era clave en estos primeros minutos, con dos goles en pocos minutos de Dani Blanco. El primero aprovechando un fallo defensivo de los ferrolanos y el segundo al beneficiarse de una jugada desafortunada del Café Candelas O Parrulo “B” en un saque de esquina.

Los ferrolanos no bajaban los brazos, buscando el empate, pero no lo conseguían, a pesar de las ocasiones que tenían y el Santiago Futsal ampliaba distancias con un gol de David Quintas imposible de detener para Álex Regueira. El Café Candelas O Parrulo “B” iba a por todas con el portero-jugador, teniendo cerca el segundo gol en las primeras jugadas con el juego de cinco, pero no daba llegado y finalmente este 3-1 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 31 puntos, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos recibirán al CD Segosala.

Santiago Futsal: Álex, Javier, Dani Blanco, Pablo, Alan – también jugaron – Adrián, Simón, David Quintas, Álvaro y Antonio.

Café Candelas O Parrulo “B”: Álex Regueira, Renatinho, Costi, Alonso, Yago Tenreiro – también jugaron – Diego López, Dani, Caio, Muri y Chesky.

Árbitros: Pablo Coello Martínez y Daniel López López, junto con Eva López Seijas como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron a los locales Alan, Adrián y David Boado, como a los visitantes Alonso, Álex Regueira y Muri. Expulsaron, por doble amonestación, al entrenador local Chipi.

Goles: 0-1 Dani min.14, 1-1 Dani Blanco min.23, 2-1 Dani Blanco min.25, 3-1 David Quintas min.33.

Pabellón: Restollal (Santiago de Compostela).