Charla aberta sobre a factura da luz a través da iniciativa “Venres de consumo responde”, Narón

A Escola Galega de Consumo impulsa a través do Instituto Galego de Consumo e Competencia a iniciativa “Venres de consumo responde” con motivo da celebración do Día mundial dos dereitos dos consumidores.

Esta convocatoria, tal e como indicaron, créase con vocación de permanencia e consistirá en celebrar todos os venres ás 12.30 horas charlas abertas nun aula virtual de consumo dunha temática para que a cidadanía poida consultar as súas dúbidas.

Este mesmo venres terá lugar a primeira, sobre a factura da luz e que se poderá ver a través do enlace: https://formacion-consumo.xunta.gal/login/index.php, debendo premer no mesmo e unha vez dentro da plataforma do Instituto Galego de Consumo e da Competencia acceder como convidado, tal e como apuntaron