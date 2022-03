Agenda Ferrol-Zona Norte, 17 de marzo de 2022

Día de San Patricio, fiesta patronal en honor a San Patricio. Conmemoración de la llegada del Cristianismo a Irlanda.

El Día de San Patricio (en irlandés: Lá Fhéile Pádraig) se celebra anualmente para conmemorar la muerte de San Patricio (c. 386-17 de marzo de 461 o c. 462), santo patrón de Irlanda. Es una fiesta nacional en la República de Irlanda y una fiesta por costumbre y no oficial en Irlanda del Norte. Se celebra a nivel mundial vistiéndose de verde y asistiendo a desfiles.

´-La Iglesia celebra la festividad de los Santos José de Arimatea, Teodoro y Pablo.

-Tal día como hoy:

(1808)-Nació en Ferrol Patricio María Paz Membiela. Naturalista. Presidente de la comisión científica del Pacífico en junio de 1862. Fundador de la Sociedad Española de Historia Natural.

(1819)-Nace en Ferrol Juan Montero Gabuti. Mariscal de Campo. Cruz de primera clase, sencilla. Ocupó el puesto de secretario de la Dirección General de la Guardia Civil.

(1960)-Muere en Madrid el pintor ferrolano Álvarez de Sotomayor.

EL TIEMPO EN FERROL

-Se anuncia un día soleado. Una temperatura máxima de 14 º y una mínima de 9º. Lluvia probable 10 % . Humedad 60 %. Viento moderado de 14 a 29 km/h.

El sol sale a las 7,42 horas. Se pone a las 19,41 h.

DONANTES DE SANGRE

-La unidad móvil se encuentra este jueves en Ferrol, ante el instituto I.E.S. Leixa, de 9.30 a14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

HORÓSCOPO

¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 17 de marzo?-Piscis.

EN EL CONCELLO

-A las 9.00 horas reunión ordinaria de la Comisión Informativa de Benestar Social, Igualdade, Muller, Xuventude e Patrimonio Histórico.

-A las 11.30 horas la concejal de Obras, Servizos e Medio Ambiente, Ana Lamas, ofrecerá una rueda de prensa sobre la presencia de jabalies en la zona urbana.

EN LO CULTURAL

-A las 18.00 horas en los cines Duplex, con entrada gratuita, proyección del documental Parasceve, retrato de una Semana Santa”. Acto organizado por la asociación cultural cofrade ”Bajo Tu Banzo”.

-A las 19.00 horas la Sede Afundación de Ferrol y Afundación TV acogen la conferencia de Manuel Isorna Folgar, «Adolescentes: familias confundidas» en el marco del ciclo «Educación siglo XXI».

EN LO UNIVERSITARIO

-A las 9:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias doTraballo del Campus Industrial de Ferrol, recepción a los estudiantes de máster y doctoramiento que participan en la International Light Twinning Experience 2022.

EN LO DEPORTIVO

-A Plataforma Vía Galega abre en Ferrol a exposición “Galiza: un pobo, unha selección” no Centro Cultural Carvalho Calero.

Poderase visitar até o 1 de abril, de luns a venres en horario de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 horas.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

-Museo Naval. Entrada gratuita. En la Sala de Usos Múltiples Exposición ”La Armada hoy”.

El horario de apertura al público será el habitual, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30. Hasta el 30 de abril.

-La sede de Afundación en Ferrol acoge todo el mes de marzo la exposición Xuventude Crea. Más de una década, que repasa los más de diez años de vida de un programa que busca reconocer y dar visibilidad a la innovación de la gente joven de Galicia en 14 disciplinas diferentes.

-La sede de Afundación en Ferrol acoge hasta el 9 de abril la exposición “Lideresas á galega”.

-El Centro Cultural “torrente Ballester” presenta la muestra de pintura “791 días y una buena historia, la palabra vuelta plasticidad´ de Marta Besada. Hasta el día 10 de abril.

-El centro cultural “Torrente Ballester” acoge la exposición “Escenarios idealizados”. Hasta el 1 de abril.

-El centro cultural “Torrente Ballester” presenta la exposición “A cuadratura do círculo” de Eduardo Hermida. Hasta el día 27 de abril.

-Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella, abre al público de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 horas. En él es posible ver algunas de las imágenes que forman parte del patrimonio de la Semana Santa Ferrolana, así como otras piezas y enseres muy diversos. Hábitos, estandartes, campanas, incensarios, partituras, antiguos recortes de prensa y un largo etcétera de objetos a través de los cuales las personas visitantes pueden conocer la historia y el presente de las diferentes cofradías y sus procesiones.

La exposición alberga también el Cristo de la Tafona, del siglo XIV, una pieza muy emblemática del patrimonio ferrolano.

-Museo de Historia Natural, en plaza de Canido. Entrada gratuita.

-En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

-Museo de la Construcción Naval, en Herrerías.

En Fene

-En la Casa da Cultura, muestra “Un cordero bala entre dos montañas” de Sofía Piñeiro. Hasta el día 28.

En Valdoviño

-En la sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura exposición «Nosoutras somos arte». La muestra recoge el trabajo en las aulas realizado por los más pequeños y pequeñas del Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia y por el alumnado de los diferentes ciclos del CPI Atios, Puede visitarse hasta el día 31, en horario de lunes a viernes de 12 a 14 y de lunes a sábado de 17 a 19 h.