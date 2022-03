Pleno simulado coa participación do alumnado de varios centros de Narón

Alumnado de cuarto da ESO do CPR Jorge Juan, de segundo da ESO do IES As Telleiras e de primeiro de Bacharelato do IES Terra de Trasancos acudiu este xoves, día 17 de marzo, no Concello de Narón a un pleno simulado no que adoptaron o papel dos concelleiros da corporación.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, presidiu o pleno, no que tamén estiveron a edil de Participación Cidadá, Catalina García, e o secretario Xeral do Concello, Alfonso de Prado.

O alumnado destes tres centros que participou na actividade dos Plenos escolares, impulsados a través da área de Participación Cidadá, traballou en varias sesións nas aulas sobre temáticas tan diversas como a importancia da participación da mocidade e de establecer canles de comunicación co Concello.

Unha vez coñecidas as competencias municipais e as liñas básicas das políticas públicas o colectivo desenvolveu unha serie de ideas encamiñadas a mellorar a cidade. Esas ideas perfiláronse nas aulas este mesmo mes, ensaiando os argumentos cos que os representantes de cada grupo defenderían as súas propostas ante os políticos locais.

Ás 9.00 horas do citado día deu comezo o pleno no que o alumnado foi recibido pola alcaldesa, a edil de Participación Cidadá e o Secretario Xeral do Consistorio. O equipo técnico da Escola de Participación Cidadá estivo tamén presente na sesión, coordinando as intervencións do alumnado. Cuestións medioambientais, de seguridade viaria, transporte e lecer da mocidade foron abordadas durante algo máis dunha hora, un tempo no que os escolares puideron formular ás representantes do goberno local as cuestións que estimaron oportunas.

Así mesmo, dende o Concello ofrecéronse explicacións sobre a viabilidade de materializar algunha das propostas presentadas e tamén se lles avanzaron proxectos en marcha ou que comezarán a levarse a cabo nos vindeiros meses na cidade.

Ferreiro e García animaron ós rapaces a plantexar máis iniciativas que consideren de interese para a xente da súa idade e tamén para o resto da veciñanza, co fin de mellorar entre todas e todos día a día a cidade.

Finalmente, agradeceron a súa implicación na actividade e tamén a do profesorado dos centros participantes.